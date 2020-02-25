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Паста карбонара від Івана Мілановича

25.02.2020

Паста карбонара є популярною італійською стравою, яка припала до смаку і українцям. Переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович поділився рецептом, щоб і ви могли порадувати себе і своїх домочадців цією апетитною стравою. Як приготувати пасту карбонара, читайте в матеріалі.

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Інгредієнти для тіста:

  • семола — 175 г
  • борошно пшеничне — 75 г
  • яйце — 2 шт.
  • жовток — 2 шт.
  • оливкова олія — ​​20 г
  • тепла вода — 15—20 г
  • сіль

Інгредієнти для соусу:

  • бекон
  • пармезан
  • часник
  • вершки
  • гірчиця
  • чорний перець
  • сіль

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Приготування:

  1. Для соусу кинути кілька зубчиків часнику у вершкове масло.
  2. Коли часник віддасть свій аромат, його потрібно дістати.
  3. Далі обсмажити бекон, ввести вершки, пармезан і додати спеції.
  4. Додати до карбонари чайну ложку гірчиці. Це надає пікантності.
  5. Для тіста — змішати всі інгредієнти, добре вимішати, замотати харчовою плівкою і дати настоятися 20—30 хвилин.
  6. Розкатати, зробити пасту і відварити.

Смачного!

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