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Паста карбонара від Івана Мілановича
25.02.2020
Паста карбонара є популярною італійською стравою, яка припала до смаку і українцям. Переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович поділився рецептом, щоб і ви могли порадувати себе і своїх домочадців цією апетитною стравою. Як приготувати пасту карбонара, читайте в матеріалі.
Інгредієнти для тіста:
- семола — 175 г
- борошно пшеничне — 75 г
- яйце — 2 шт.
- жовток — 2 шт.
- оливкова олія — 20 г
- тепла вода — 15—20 г
- сіль
Інгредієнти для соусу:
- бекон
- пармезан
- часник
- вершки
- гірчиця
- чорний перець
- сіль
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Приготування:
- Для соусу кинути кілька зубчиків часнику у вершкове масло.
- Коли часник віддасть свій аромат, його потрібно дістати.
- Далі обсмажити бекон, ввести вершки, пармезан і додати спеції.
- Додати до карбонари чайну ложку гірчиці. Це надає пікантності.
- Для тіста — змішати всі інгредієнти, добре вимішати, замотати харчовою плівкою і дати настоятися 20—30 хвилин.
- Розкатати, зробити пасту і відварити.
Смачного!
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