Паста карбонара є популярною італійською стравою, яка припала до смаку і українцям. Переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович поділився рецептом, щоб і ви могли порадувати себе і своїх домочадців цією апетитною стравою. Як приготувати пасту карбонара, читайте в матеріалі.

Інгредієнти для тіста:

семола — 175 г

борошно пшеничне — 75 г

яйце — 2 шт.

жовток — 2 шт.

оливкова олія — ​​20 г

тепла вода — 15—20 г

сіль

Інгредієнти для соусу:

бекон

пармезан

часник

вершки

гірчиця

чорний перець

сіль

Більше на тему: Зелений борщ: рецепт зі щавлем від Юлії Проходи

Приготування:

Для соусу кинути кілька зубчиків часнику у вершкове масло. Коли часник віддасть свій аромат, його потрібно дістати. Далі обсмажити бекон, ввести вершки, пармезан і додати спеції. Додати до карбонари чайну ложку гірчиці. Це надає пікантності. Для тіста — змішати всі інгредієнти, добре вимішати, замотати харчовою плівкою і дати настоятися 20—30 хвилин. Розкатати, зробити пасту і відварити.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ