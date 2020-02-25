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Біф Веллінгтон за 30 хвилин: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)
25.02.2020
Біф Веллінгтон – святкова страва з яловичої вирізки. Його особливість у тому, що м’ясо запікається в листковому тісті. Переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський (Пава) поділився рецептом приготування цієї страви всього за 30 хвилин! Як приготувати біф Веллінгтон – читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- яловичина (биток/вирізка) – 400–500 г
- гриби (печериці) – 200 г
- цибуля ріпчаста (середня) – 1 шт.
- часник – 3 зубчики
- чебрець – 3–4 гілочки
- листкове дріжджове тісто – 1 упаковка (500 г)
- яйця (жовток) – 2 шт.
- бекон (сирокопчений) – 150 г
- оливкова олія – 20 мл
- вершкове масло – 50 г
- сіль, перець – за смаком
Приготування:
- Зачищаємо м’ясо від плівок. Солимо і перчимо.
- Цілим шматком обсмажуємо з усіх боків по 2 хвилини на оливковій олії з додаванням часнику і чебрецю.
- Печериці подрібнити в фарш і обсмажити на вершковому маслі з дрібно посіченою цибулею і часником.
- На харчову плівку викладаємо бекон, зверху нього накладаємо готові печериці. Зверху печериць по центру викладаємо м’ясо і замотуємо щільно у рулетик!
- Кладемо в морозилку на 20 хвилин.
- На харчову плівку кладемо тісто і загортаємо в нього наш охолоджений рулетик. Так само щільно замотуємо і відправляємо в морозилку ще на 20 хвилин.
- Дістаємо, знімаємо плівку. Змащуємо яєчним жовтком. Робимо красиві надрізи на тісті, але дуже акуратно, щоб не прорізати до начинки.
- Застеліть форму для випічки пергаментним папером. Заздалегідь розігрійте духовку до180 градусів і випікайте біф Веллінгтон 30 хвилин.
- Виймаємо з духовки і даємо відпочити 10 хвилин. Тоді м’ясо вийде рожевим і соковитим.
Смачного!
Джерело: Instagram – pava_vb
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