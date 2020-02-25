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Біф Веллінгтон за 30 хвилин: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)

25.02.2020

Біф Веллінгтон – святкова страва з яловичої вирізки. Його особливість у тому, що м’ясо запікається в листковому тісті. Переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський (Пава) поділився рецептом приготування цієї страви всього за 30 хвилин! Як приготувати біф Веллінгтон – читайте в матеріалі.

биф веллингтон

Інгредієнти:

  • яловичина (биток/вирізка) – 400–500 г
  • гриби (печериці) – 200 г
  • цибуля ріпчаста (середня) – 1 шт.
  • часник – 3 зубчики
  • чебрець – 3–4 гілочки
  • листкове дріжджове тісто – 1 упаковка (500 г)
  • яйця (жовток) – 2 шт.
  • бекон (сирокопчений) – 150 г
  • оливкова олія – ​​20 мл
  • вершкове масло – 50 г
  • сіль, перець – за смаком

Приготування:

  1. Зачищаємо м’ясо від плівок. Солимо і перчимо.
  2. Цілим шматком обсмажуємо з усіх боків по 2 хвилини на оливковій олії з додаванням часнику і чебрецю.
  3. Печериці подрібнити в фарш і обсмажити на вершковому маслі з дрібно посіченою цибулею і часником.
  4. На харчову плівку викладаємо бекон, зверху нього накладаємо готові печериці. Зверху печериць по центру викладаємо м’ясо і замотуємо щільно у рулетик!
  5. Кладемо в морозилку на 20 хвилин.
  6. На харчову плівку кладемо тісто і загортаємо в нього наш охолоджений рулетик. Так само щільно замотуємо і відправляємо в морозилку ще на 20 хвилин.
  7. Дістаємо, знімаємо плівку. Змащуємо яєчним жовтком. Робимо красиві надрізи на тісті, але дуже акуратно, щоб не прорізати до начинки.
  8. Застеліть форму для випічки пергаментним папером. Заздалегідь розігрійте духовку до180 градусів і випікайте біф Веллінгтон 30 хвилин.
  9. Виймаємо з духовки і даємо відпочити 10 хвилин. Тоді м’ясо вийде рожевим і соковитим.

Смачного!

Джерело: Instagram pava_vb

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