Різнобарвна їжа піднімає настрій і є невід’ємною частиною найстильніших презентацій! Сюди ж зараховуємо і пасту зеленого кольору. Суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимир Ярославський поділився рецептом тіста для зеленої пасти. Покроковий рецепт знайдете в матеріалі.

Інгредієнти:

Семола — 750 г

Яйця — 8 шт.

Хлорофіл — 24 г

Свіжий шпинат — 1 кг

Більше на тему: Паста карбонара від Івана Мілановича

Приготування:

Обірвати стебла шпинату. Перебити зелень на блендері з холодною водою 1:1. Процідити через сито, м’якоть викинути, «зелену воду» довести до 90 градусів (щоб не кипіла). Рідину відцідити на вафельний рушник, вийде приблизно 35 г зеленого хлорофілу. Яйця змішати з хлорофілом і влити в борошно. Швидко замісити тісто. Тісто в плівці поставити на 30 хвилин в холодильник. Дістати і розкатати тісто. Форма може бути будь-якою. Готову пасту можна зберігати в морозилці кілька днів в індивідуальній упаковці.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ