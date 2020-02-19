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Сосиска в тісті: рецепт від Павла Серветника

19.02.2020

Сосиска в тісті смачний винахід родом з Німеччини. На своїй батьківщині ця страва більш відома як «сосиска у нічній сорочці». Як приготувати сосиску в тісті? Покроковий рецепт приготування тіста, сосиски і соусу від переможця «МастерШеф. Професіонали» Павла Серветника читайте в матеріалі.

сосиски в тесте

Інгредієнти для тіста:

  • борошно пшеничне 300 г
  • масло вершкове 150 г
  • яйце куряче 3 шт.
  • дріжджі пресовані 3 г
  • сіль 6 г
  • цукор 20 г

Інгредієнти для сосиски:

  • бараняча кишка
  • качка 1 шт.
  • молоко 400 г
  • сіль 30 г ⠀

Інгредієнти для «Голландського» соусу:

  • вершкове масло 200 г
  • цибуля-порей 100 г
  • вино біле 50 г
  • сіль 5 г
  • лимонний сік 5 г
  • яйце куряче 5 шт.

Приготування тіста:

  1. Борошно просіваємо і змішуємо з усіма сухими інгредієнтами.
  2. Додаємо всі інші інгредієнти і вимішуємо 10 хвилин на високих оборотах.
  3. Ставимо в холодильник на 10 хвилин.
  4. Ще раз вимішуємо 10 хвилин на високих оборотах.
  5. Залишаємо на 12 годин у холодильнику. Після цього з тістом буде дуже легко працювати: формувати стрічки з тіста, намотувати їх на туби і запікати.

Приготування сосиски:

  1. У сирому вигляді розбираємо качку від кісток, ріжемо на невеликі шматочки і змішуємо з молоком і сіллю.
  2. Пробиваємо блендером.
  3. У вас вийде досить рідка маса, якою ви повинні наповнити кишки, замотати, а потім проварити, попередньо зробивши кілька дірочок за допомогою шпажки.
  4. При подачі сосиски обсмажуємо на сковорідці до золотистої скоринки.

Приготування «Голландського» соусу:

  1. Вершкове масло топимо в сотейнику і, коли воно розтопилося, залишаємо на повільному вогні для того, щоб воно змінило колір і розкрився весь смак і аромат.
  2. Після готовності пропускаємо через сито.
  3. Цибулю обсмажуємо до золотистої скоринки, додаємо вино і випаровуємо.
  4. Додаємо лимонний сік і сіль.
  5. З’єднуємо цибулю з маслом і пробиваємо в однорідну масу.
  6. Даємо охолонути до кімнатної температури.
  7. За принципом приготування майонезу, збиваємо жовтки з маслом і отримуємо «Голландський» соус без заварювання!

Смачного!

Джерело: Instagram – pashaservetnyk

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