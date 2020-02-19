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Булка для бургера: рецепт від Володимира Ярославського

19.02.2020

Смачні бургери подобаються як дорослим, так і дітям. Чого тільки вартий аромат та смак булочки для бургера тільки з печі! Своїм рецептом приготування таких булочок поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт булок для бургера читайте в матеріалі.

булка для бургера

Інгредієнти для бургера:

  • булка
  • котлета
  • соуси
  • гарніри

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Інгредієнти для булки:

  • мука хлібопекарська (з високою клейковиною) — 500 г
  • сіль — 10 г
  • цукор — 40 г
  • сухі дріжджі — 7 г
  • яйце — 25 г (половина)
  • вода — 230 мл
  • солод — 20 г
  • масло вершкове — 80 г (82% жирності)

Приготування:

«Якщо у вас є поліпшувачі — можна використовувати. Зазвичай це кислоти, клейковина і крохмаль, які покращують робочі показники борошна» — радить Володимир Ярославський.

  1. У теплу воду додаємо яйце, солод, цукор і дріжджі. Розчиняємо все і чекаємо 10 хвилин поки дріжджі запрацюють.
  2. Просіваємо борошно, додаємо до нього сіль, вводимо воду з добавками і замішуємо тісто.
  3. Даємо тісту підійти перший раз, обмішуємо і вводимо тепле, розтоплене вершкове масло. Виходить дуже м’яке, шовковисте тісто.
  4. Ділимо тісто на шматки по 90—80 грам (за бажанням).
  5. Скочуємо у кульку і потім його потрібно сплюснути. Ще раз формуємо кульку і знову плющимо.
  6. За допомогою долонь і пальців робимо плоскими, товщиною близько 1 см. Це потрібно зробити для того, щоб булка піднімалася рівномірно, але була більш однакова по всьому об’єму.
  7. Щоб зручніше потім було тримати всю начинку булкою і їсти теж, змастіть збитим яйцем, і залиште у теплому місці підніматися.
  8. У духовці рекомендую поставити вниз сковороду з водою.
  9. Випікаємо при температурі 190 градусів 10—12 хвилин до рум’яності.

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Будьте уважними під час приготування:

  • борошно може бути різним;
  • духовки мають різні температури і конвекцію.

Смачного!

Джерело: фото взяті з Instagram yaroslavskyi_vova

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