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Качине філе з полентою і солоною карамеллю: рецепт від Діми Касапа

14.02.2020

Своїм рецептом качиного філе з полентою і солоною карамеллю поділився учасник проєкту  «МастерШеф. Професіонали» Діма Касап. Всього за півтори години вам вдасться приготувати дві порції справжньої ресторанної страви. Покроковий рецепт приготування качиного філе з полентою і солоною карамеллю читайте в матеріалі.

Утиное филе с полентой и соленой карамелью: рецепт от Димы Касапа

Інгредієнти:

  • качине філе (зачищене) – 1 шт. (300 г)
  • полента (можна і кукурудзяна каша) – 100 г
  • вода – 300 г
  • оливкова олія – ​​20 г
  • сіль – за смаком
  • гриби шіїтаке свіжі – 30 г
  • цибуля-порей – 50 г

Інгредієнти для солоної карамелі:

  • вершки – 150 г
  • вода – 40 г
  • масло вершкове – 30 г
  • цукор – 150 г
  • сіль – 1 ч. л.

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Приготування:

  1. У сотейнику змішаємо воду і цукор для нашої карамелі та поставимо витоплюватися на малий вогонь. Цукор повинен повністю розчинитися.
  2. Цукровий сироп, який у нас вийшов, повинен ще стояти на плиті, поки він не змінить свій світлий колір на бурштиновий.
  3. Поки цукор топиться, ми ставимо ще один сотейник, в якому ми доводимо до кипіння вершки і топимо вершкове масло.
  4. Після того, як наш сироп набув бурштинового кольору, вводимо наші гарячі вершки і вершкове масло. Все добре вимішуємо, додаємо сіль і знімаємо з плити.

До речі, солона карамель може зберігатися в банці в холодильнику, тому можете помножити кількість інгредієнтів в пару разів і балувати своїх близьких зранку карамелькою.

  1. Качку добре висушуємо паперовими рушниками, робимо надрізи на шкірі (важливо не зачіпати м’ясо) у вигляді ромбів і кладемо на гарячу сковорідку без олії шкурою вниз, на маленький вогонь.
  2. Поки жир з качки витоплюється, беремо сотейник з подвійним дном, щоб полента не пригоріла, і кип’ятимо воду (я іноді додаю вершки, щоб каша була ніжнішою).
  3. Додаємо оливкову олію і сіль.
  4. Окремо на сковорідці обсмажуємо порізані на 4 частини гриби шіїтаке і цибулю-порей.
  5. Щойно вода закипить, ми всипаємо всю поленту і починаємо дуже швидко й інтенсивно все змішувати.
  6. Полента готова, коли вона відлипає від стінок сотейника без проблем. Додаємо смажені шіїтаке з цибулею і перемішуємо.
  7. Коли у нас все готово і качиний жир витопився, а шкура качки більше нагадує чипс, можна присолити філе, поперчити і приступати до презентації.
  8. На дно тарілки викладаємо через кільце поленту, зверху кладемо розрізану качку, поливаємо солоною карамеллю і за бажанням можна присипати фісташками.

Смачного!

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