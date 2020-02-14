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Качине філе з полентою і солоною карамеллю: рецепт від Діми Касапа
Своїм рецептом качиного філе з полентою і солоною карамеллю поділився учасник проєкту «МастерШеф. Професіонали» Діма Касап. Всього за півтори години вам вдасться приготувати дві порції справжньої ресторанної страви. Покроковий рецепт приготування качиного філе з полентою і солоною карамеллю читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- качине філе (зачищене) – 1 шт. (300 г)
- полента (можна і кукурудзяна каша) – 100 г
- вода – 300 г
- оливкова олія – 20 г
- сіль – за смаком
- гриби шіїтаке свіжі – 30 г
- цибуля-порей – 50 г
Інгредієнти для солоної карамелі:
- вершки – 150 г
- вода – 40 г
- масло вершкове – 30 г
- цукор – 150 г
- сіль – 1 ч. л.
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Приготування:
- У сотейнику змішаємо воду і цукор для нашої карамелі та поставимо витоплюватися на малий вогонь. Цукор повинен повністю розчинитися.
- Цукровий сироп, який у нас вийшов, повинен ще стояти на плиті, поки він не змінить свій світлий колір на бурштиновий.
- Поки цукор топиться, ми ставимо ще один сотейник, в якому ми доводимо до кипіння вершки і топимо вершкове масло.
- Після того, як наш сироп набув бурштинового кольору, вводимо наші гарячі вершки і вершкове масло. Все добре вимішуємо, додаємо сіль і знімаємо з плити.
До речі, солона карамель може зберігатися в банці в холодильнику, тому можете помножити кількість інгредієнтів в пару разів і балувати своїх близьких зранку карамелькою.
- Качку добре висушуємо паперовими рушниками, робимо надрізи на шкірі (важливо не зачіпати м’ясо) у вигляді ромбів і кладемо на гарячу сковорідку без олії шкурою вниз, на маленький вогонь.
- Поки жир з качки витоплюється, беремо сотейник з подвійним дном, щоб полента не пригоріла, і кип’ятимо воду (я іноді додаю вершки, щоб каша була ніжнішою).
- Додаємо оливкову олію і сіль.
- Окремо на сковорідці обсмажуємо порізані на 4 частини гриби шіїтаке і цибулю-порей.
- Щойно вода закипить, ми всипаємо всю поленту і починаємо дуже швидко й інтенсивно все змішувати.
- Полента готова, коли вона відлипає від стінок сотейника без проблем. Додаємо смажені шіїтаке з цибулею і перемішуємо.
- Коли у нас все готово і качиний жир витопився, а шкура качки більше нагадує чипс, можна присолити філе, поперчити і приступати до презентації.
- На дно тарілки викладаємо через кільце поленту, зверху кладемо розрізану качку, поливаємо солоною карамеллю і за бажанням можна присипати фісташками.
Смачного!