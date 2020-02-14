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Прем’єра Мастер Шеф. Професіонали 2 сезон – дивіться з 29 лютого на СТБ

14.02.2020

Дивіться довгоочікувану прем’єру Мастер Шеф. Професіонали 2 сезон уже 29 лютого! Цього року в кулінарному проєкті з’явиться нова суддя – Ольга Мартиновська приїхала з Парижа, щоб повернутися на улюблену кухню. Вона була переможницею 3 сезону Мастер Шеф, а тепер буде оцінювати нових учасників нарівні з Ектором Хіменес-Браво. Після участі в шоу Ольга пройшла навчання в знаменитій школі Le Cordon Bleu у Франції і стала співвласницею паризького ресторану Les Foodies. Чого варто чекати від судді, чиє ім’я займає заслужене місце в переліку найкращих кухарів Франції? Дізнайтеся вже скоро – дивіться 2 сезон МастерШеф. Професіонали!

Video: Прем’єра Мастер Шеф. Професіонали 2 сезон – дивіться з 29 лютого на СТБ

Мастер Шеф Професіонали 2 сезон – що буде в новому сезоні? Анонс нового 2 сезону програми Мастер Шеф Професіонали

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