Варіантів приготування борщу сила-силенна. Скільки господинь – стільки й рецептів. Секретами приготування пісного борщу поділився переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Покроковий рецепт пісного борщу з бичками та копченою грушею читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

буряк – 2 шт.

морква – 1 шт.

цибуля ріпчаста – 1 шт.

капуста – 0,5 качана середнього розміру

томатна паста – 2 ст. л.

лавровий лист – 2 шт.

копчена груша – 4 шт.

квасоля біла – 120 г (сухої)

бички в томатному соусі (або кілька) – 1 банка

сіль, перець – за смаком

«У моєї сім’ї є рецепт пісного борщу, який передається з покоління в покоління, ще від моєї прапрабабусі Мотрони, яка, до речі, була родом з України, з Бахмута. Борщ за цим рецептом готувався на всі свята та застілля під час будь-якого посту» – ділиться Іван Міланович.

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Приготування:

Квасолю і копчену грушу замочити на 5–7 годин. Потім квасолю разом з грушею ставимо на вогонь і варимо 1–1,5 години, майже до повної готовності квасолі, заливши двома літрами води. Буряк нарізаємо тонкою соломкою та обсмажуємо до напівготовності 10–15 хвилин з томатною пастою. В іншій сковороді обсмажуємо цибулю і моркву 7–8 хвилин. Буряк і цибулю з морквою додаємо разом з нашаткованою капустою в каструлю, де варяться груша з квасолею. Кип’ятити ще 5 хвилин. Додаємо секретний інгредієнт – бички або кільку в томаті з банки. Важливо, щоб в них не було борошна. Кип’ятимо ще 2–3 хвилини, додаємо спеції, сіль і даємо відпочити і настоятися 3–4 години, щоб борщ втягнув у себе смак копченої груші.

Смачного!

Джерело: Instagram – milan.i.m

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