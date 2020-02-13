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Пісний борщ з бичками та копченою грушею: рецепт від Івана Мілановича

13.02.2020

Варіантів приготування борщу сила-силенна. Скільки господинь – стільки й рецептів. Секретами приготування пісного борщу поділився переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Покроковий рецепт пісного борщу з бичками та копченою грушею читайте в матеріалі.

borsch

Інгредієнти:

  • буряк – 2 шт.
  • морква – 1 шт.
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • капуста – 0,5 качана середнього розміру
  • томатна паста – 2 ст. л.
  • лавровий лист – 2 шт.
  • копчена груша – 4 шт.
  • квасоля біла – 120 г (сухої)
  • бички в томатному соусі (або кілька) – 1 банка
  • сіль, перець – за смаком

«У моєї сім’ї є рецепт пісного борщу, який передається з покоління в покоління, ще від моєї прапрабабусі Мотрони, яка, до речі, була родом з України, з Бахмута. Борщ за цим рецептом готувався на всі свята та застілля під час будь-якого посту» – ділиться Іван Міланович.

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Приготування:

  1. Квасолю і копчену грушу замочити на 5–7 годин.
  2. Потім квасолю разом з грушею ставимо на вогонь і варимо 1–1,5 години, майже до повної готовності квасолі, заливши двома літрами води.
  3. Буряк нарізаємо тонкою соломкою та обсмажуємо до напівготовності 10–15 хвилин з томатною пастою.
  4. В іншій сковороді обсмажуємо цибулю і моркву 7–8 хвилин.
  5. Буряк і цибулю з морквою додаємо разом з нашаткованою капустою в каструлю, де варяться груша з квасолею. Кип’ятити ще 5 хвилин.
  6. Додаємо секретний інгредієнт – бички або кільку в томаті з банки. Важливо, щоб в них не було борошна.
  7. Кип’ятимо ще 2–3 хвилини, додаємо спеції, сіль і даємо відпочити і настоятися 3–4 години, щоб борщ втягнув у себе смак копченої груші.

Смачного!

Джерело: Instagram milan.i.m

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