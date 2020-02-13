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Млинці: рецепт від Володимира Ярославського

13.02.2020

 Млинці – одна з найсмачніших та найуніверсальніших страв української кухні. Вони ідеально підійдуть як для закуски, так і як основна страва. Ба навіть у вигляді десерту! Читайте в нашому матеріалі рецепт млинців від судді проєкту «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимира Ярославського.

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Інгредієнти:

  • яйця 2 шт.
  • цукор 25 г (1 ст. л. з гіркою)
  • сіль 2 г (1 добра щіпка)
  • борошно 190 г (велика склянка з гіркою)
  • молоко 500 мл
  • рослинна олія ​​30 г
  • вершкове масло 30 г

рецепты, мастершеф

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Приготування:

  1. Для приготування тіста змішуємо половину молока, борошно, яйця, сіль і цукор. Перемішуємо до консистенції сметани.
  2. Потім потроху додаємо молоко, що залишилося. Воно повинно бути кімнатної температури.
  3. Отриману масу ретельно перемішуємо вінчиком. Не збиваємо щоб не було піни інакше краї млинців будуть рвані та сухі.
  4. У самому кінці додаємо розтоплене вершкове масло та олію.
  5. Після цього тісто сильно перемішувати не потрібно. Олія й масло під час смаження піднімаються наверх млинця, змащують пательню й не дають млинцям злипатися.

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Публикация от Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova)

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Товщина млинця залежить від густоти тіста. Для приготування тіста краще вибирати звичайне борошно, не спеціальне «для млинців», оскільки в ньому дуже мало клейковини для тонкого виробу.

Для млинців із гречаного або будь-якого іншого борошна потрібно обов’язково додавати мінімум 50% пшеничного борошна. І в такому разі потрібно вибирати його з високою клейковиною.

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