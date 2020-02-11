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Вишневий тарт: рецепт від Володимира Ярославського

11.02.2020

Як легко і швидко приготувати вишневий тарт? Своїм рецептом цього десерту без використання вершкового масла та яєць поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт приготування вишневого тарта читайте в матеріалі.

Cherry tart

Інгредієнти:

  • кокосове масло 80 г
  • вода 40 г
  • сіль маленька дрібка
  • цукор 50 г
  • біле борошно 100 г (4 ст. л.)
  • розпушувач 45 г

Інгредієнти для начинки:

  • вишня без кісточок 400 г
  • цукор 60 г
  • борошно 25 г
  • вода 50 г

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Приготування:

  1. Змішуємо кокосове масло з водою і цукром. Добре перемішуємо.
  2. Додаємо борошно і розпушувач, замішуємо тісто.
  3. Можна дати йому «відпочити» 30 хвилин, але я розкатав відразу та поклав у форму.
  4. Зробити декілька проколів виделкою та  запікати приблизно 12 хвилин при температурі 190 градусів.
  5. Поки готується корж, на іншу сковороду висипаємо вишню і цукор. Доводимо все до кипіння, проварюємо ще хвилини 2 та відставляємо.
  6. Змішуємо борошно, воду і додаємо в вишню. Знову ставимо сковороду на плиту і доводимо суміш до кипіння, добре помішуючи.
  7. Дістаємо готовий корж і прямо на гарячий висипаємо вишню.

«Далі за бажанням можна робити декор тісто я поклав у холодильник і потім натер на тертці, а можна відразу ставити в духовку ще на 59 хвилин з більшою температурою», ділитися Володимир.

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Смачного!

Джерело: Instagram yaroslavskyi_vova

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