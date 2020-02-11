Як легко і швидко приготувати вишневий тарт? Своїм рецептом цього десерту без використання вершкового масла та яєць поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт приготування вишневого тарта читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

кокосове масло – 80 г

вода – 40 г

сіль – маленька дрібка

цукор – 50 г

біле борошно – 100 г (4 ст. л.)

розпушувач – 4 – 5 г

Інгредієнти для начинки:

вишня без кісточок – 400 г

цукор – 60 г

борошно – 25 г

вода – 50 г

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Приготування:

Змішуємо кокосове масло з водою і цукром. Добре перемішуємо. Додаємо борошно і розпушувач, замішуємо тісто. Можна дати йому «відпочити» 30 хвилин, але я розкатав відразу та поклав у форму. Зробити декілька проколів виделкою та запікати приблизно 12 хвилин при температурі 190 градусів. Поки готується корж, на іншу сковороду висипаємо вишню і цукор. Доводимо все до кипіння, проварюємо ще хвилини 2 та відставляємо. Змішуємо борошно, воду і додаємо в вишню. Знову ставимо сковороду на плиту і доводимо суміш до кипіння, добре помішуючи. Дістаємо готовий корж і прямо на гарячий висипаємо вишню.

«Далі за бажанням – можна робити декор – тісто я поклав у холодильник і потім натер на тертці, а можна відразу ставити в духовку ще на 5–9 хвилин з більшою температурою», – ділитися Володимир.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Смачного!

Джерело: Instagram yaroslavskyi_vova

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