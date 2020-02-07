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Гарбузовий суп від Катерини Великої

07.02.2020

У холодну пору року хочеться зігріватися усіма можливими способами. Супи — один із них. А гарбузовий суп не тільки гріє, а й є дуже корисною стравою. Покроковий рецепт приготування гарбузового супу від фіналістки «МастерШеф»-5 Катерини Великої знайдете в матеріалі.

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Інгредієнти:

  • Гарбуз — 1 кг
  • Помідори — 1 шт.
  • Часник — 2 зубчики
  • Корінь селери — 1 шт.
  • Цибуля — 1 головка
  • Чилі — 1 шт.
  • Зіра — 0,5 ч. л.
  • Мелений чорний перець
  • Гарбузове насіння
  • Бекон — 180 г
  • Вода

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Приготування:

  1. Бекон нарізати і обсмажити.
  2. Додати помідори, перець чилі (без насіння) і часник. Обсмажити.
  3. Додати гарбуз, селеру, сіль, чорний перець і зіру.
  4. Зменшити вогонь і тушкувати до м’якості.
  5. Зробити пюре.

Смачного!

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