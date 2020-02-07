У холодну пору року хочеться зігріватися усіма можливими способами. Супи — один із них. А гарбузовий суп не тільки гріє, а й є дуже корисною стравою. Покроковий рецепт приготування гарбузового супу від фіналістки «МастерШеф»-5 Катерини Великої знайдете в матеріалі.

Інгредієнти:

Гарбуз — 1 кг

Помідори — 1 шт.

Часник — 2 зубчики

Корінь селери — 1 шт.

Цибуля — 1 головка

Чилі — 1 шт.

Зіра — 0,5 ч. л.

Мелений чорний перець

Гарбузове насіння

Бекон — 180 г

Вода

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Приготування:

Бекон нарізати і обсмажити. Додати помідори, перець чилі (без насіння) і часник. Обсмажити. Додати гарбуз, селеру, сіль, чорний перець і зіру. Зменшити вогонь і тушкувати до м’якості. Зробити пюре.

Смачного!

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