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Гарбузовий суп від Катерини Великої
07.02.2020
У холодну пору року хочеться зігріватися усіма можливими способами. Супи — один із них. А гарбузовий суп не тільки гріє, а й є дуже корисною стравою. Покроковий рецепт приготування гарбузового супу від фіналістки «МастерШеф»-5 Катерини Великої знайдете в матеріалі.
Інгредієнти:
- Гарбуз — 1 кг
- Помідори — 1 шт.
- Часник — 2 зубчики
- Корінь селери — 1 шт.
- Цибуля — 1 головка
- Чилі — 1 шт.
- Зіра — 0,5 ч. л.
- Мелений чорний перець
- Гарбузове насіння
- Бекон — 180 г
- Вода
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Приготування:
- Бекон нарізати і обсмажити.
- Додати помідори, перець чилі (без насіння) і часник. Обсмажити.
- Додати гарбуз, селеру, сіль, чорний перець і зіру.
- Зменшити вогонь і тушкувати до м’якості.
- Зробити пюре.
Смачного!
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