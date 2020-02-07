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Торт «Медовик»: рецепт від Володимира Ярославського
07.02.2020
Торт «Медовик» – смачний, солодкий і корисний смак з дитинства. Рецептом цього смачного торта поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт «Медовик» читайте в матеріалі.
Інгредієнти для коржа:
- мед гречаний – 200 мл
- цукор – 100 г
- яйце велике – 2 шт.
- масло вершкове – 100 г
- сода – 10 г
- борошно – 550 г
Інгредієнти для крему:
- сметана – 1 л
- мед – 180 мл
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Приготування:
- Всі інгредієнти для коржа, крім борошна, гріємо на водяній бані до піноутворення.
- Всипаємо туди борошно і замішуємо швидко тісто.
- Остуджують і поки ледь ще тепле ділимо на 5 дуже тонких коржів.
- Викочувати і випікати на пергаменті при температурі 155 градусів до карамельного кольору.
- Для крему збиваємо сметану з медом.
- У формі викладаємо коржі і перешаровувати кремом.
- Дати настоятися ніч.
Смачного!
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