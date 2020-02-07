Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0PiAtLT4=

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Торт «Медовик»: рецепт від Володимира Ярославського

07.02.2020

Торт «Медовик» смачний, солодкий і корисний смак з дитинства. Рецептом цього смачного торта поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт «Медовик» читайте в матеріалі.

торт медовикІнгредієнти для коржа:

  • мед гречаний 200 мл
  • цукор 100 г
  • яйце велике 2 шт.
  • масло вершкове 100 г
  • сода 10 г
  • борошно 550 г

Інгредієнти для крему:

  • сметана 1 л
  • мед 180 мл

Більше на тему: Торт «Наполеон»: рецепт від Володимира Ярославського

Приготування:

  1. Всі інгредієнти для коржа, крім борошна, гріємо на водяній бані до піноутворення.
  2. Всипаємо туди борошно і замішуємо швидко тісто.
  3. Остуджують і поки ледь ще тепле ділимо на 5 дуже тонких коржів.
  4. Викочувати і випікати на пергаменті при температурі 155 градусів до карамельного кольору.
  5. Для крему збиваємо сметану з медом.
  6. У формі викладаємо коржі і перешаровувати кремом.
  7. Дати настоятися ніч.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олег Винник оголошує «марафон любові»
Олег Винник оголошує «марафон любові»

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить