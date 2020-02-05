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Паста: базовий рецепт від Володимира Ярославського
05.02.2020
Що може бути смачнішим за щойно приготовану власноруч класичну італійську пасту? Секретами базового рецепту пасти поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимир Ярославський. Покроковий базовий рецепт пасти читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- борошно твердих сортів пшениці (крупного помелу) – 600 г
- яйця – 290 г
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Приготування:
- Перемішайте яйця виделкою, борошно насипте в миску і влийте яйця.
- Розчепіреними пальцями швидко перемішайте суміш, але не замішуючи.
- Після появи маленьких однорідних грудочок зберіть тісто в купу і трохи помісіть.
- Залиште на 30 хвилин в холодильнику, обов’язково в пакеті або в плівці.
- Після цього можете приступати до тонкого розкатування тіста.
- Готову пасту присипати борошном і можна зберігати порціями в морозилці, в пакеті.
Поради від Володимира Ярославського:
- Беріть яйця з максимально жовтим жовтком.
- Коли навчитеся робити просту пасту, можна додавати різні барвники – зі шпинату, буряка, моркви, чорнила каракатиці тощо.
Смачного!
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