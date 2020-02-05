Що може бути смачнішим за щойно приготовану власноруч класичну італійську пасту? Секретами базового рецепту пасти поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимир Ярославський. Покроковий базовий рецепт пасти читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

борошно твердих сортів пшениці (крупного помелу) – 600 г

яйця – 290 г

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Приготування:

Перемішайте яйця виделкою, борошно насипте в миску і влийте яйця. Розчепіреними пальцями швидко перемішайте суміш, але не замішуючи. Після появи маленьких однорідних грудочок зберіть тісто в купу і трохи помісіть. Залиште на 30 хвилин в холодильнику, обов’язково в пакеті або в плівці. Після цього можете приступати до тонкого розкатування тіста. Готову пасту присипати борошном і можна зберігати порціями в морозилці, в пакеті.

Поради від Володимира Ярославського:

Беріть яйця з максимально жовтим жовтком.

Коли навчитеся робити просту пасту, можна додавати різні барвники – зі шпинату, буряка, моркви, чорнила каракатиці тощо.

Смачного!

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