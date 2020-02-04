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Тунець з копченим бешамелем і спаржею норі темпура: рецепт від Паші Серветника
04.02.2020
Переможець першого сезону «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник поділився рецептом тунця з копченим бешамелем і спаржею норі темпура в своєму Instagram. За його словами кожен може спробувати приготувати цю страву без особливих зусиль. Покроковий рецепт тунця з копченим бешамелем і спаржею норі темпура читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- стейк тунця
- масло вершкове – 50 г
- борошно пшеничне – 50 г
- молоко – 200 г
- сіль за смаком
- мускатний горіх – за смаком
- тріски для копчення ⠀
- спаржа
- листя норі
- темпура
- рисове борошно – 100 г
- вода – 100 г
- сіль – 10 г
Приготування соусу:
- На сковороді злегка обсмажуємо борошно, додаємо вершкове масло, активно помішуємо, щоб не утворювалися грудки.
- Додаємо попередньо розігріте молоко, доводимо до кипіння.
- Додаємо за смаком сіль і мускатний горіх.
- Знімаємо з вогню.
Копчення соусу:
- Переливаємо соус в невелику ємність.
- У ємності більше об’ємом підпалюємо тріски для копчення і ставимо в неї ємність з соусом.
- Накриваємо велику ємність харчовою фольгою.
- Через 5 хвилин ваш соус буде мати копчений смак.
Приготування:
- Загортаємо спаржу в злегка змочені водою норі і занурюємо в солону тепмуру.
- Смажимо до золотистої скоринки.
- Тунець обсмажуємо на сковорідці по 30 секунд з кожної сторони (за бажанням можна довше, але буде сухувато).
- Тонко нарізаємо.
Смачного!
Джерело: Instagram – pashaservetnyk
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