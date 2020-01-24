Паштет з курячої печінки: рецепт від Володимира Ярославського
24.01.2020
Паштет – ідеальна закуска. Своїм рецептом простого, але дуже смачного паштету з курячої печінки поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт паштету читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- почищена печінка – 500 г
- цибуля ріпчаста – 300 г
- морква – 270 г
- стебло селери – 75 г
- олія для смаження – 40 г
- мед – 30 г
- сіль, чорний і духмяний перець, чебрець
- вершкове масло – 200 г
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Приготування:
- Овочі ріжемо довільно, приблизно кубиками 1.5 на 1.5 см (мірпуа називається).
- Розігріваємо сковороду з товстим дном, наливаємо олію для смаження і обсмажуємо на ньому спочатку моркву, поки не стане рум’яною, потім додаємо цибулю і також обсмажуємо її до рум’яності – часто помішувати не потрібно.
- Наприкінці смаження додаємо селеру і вже потім тільки печінку (її не потрібно різати взагалі).
- Знову обсмажуємо до рум’яності, солимо і перчимо, накриваємо кришкою.
- На хвилин 10 загасити вогонь і помішувати.
- Потім потрібно позбутися зайвого соку. Відкриваємо кришку і на повільному вогні дотушковуємо ще 5–7 хвилин.
- Залишаємо, охолоджуємо і, поки тепле, можна додати мед.
- Перекручуємо тричі на м’ясорубці з дрібною сіткою, вже з додаванням нарізаного вершкового масла! Це робиться для дуже хрестової текстури.
Паштет не важкий, ніжний і шовковистий в текстурі! За бажання ви можете додавати трохи коньяку під час приготування або різні трави!
Смачного!
Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova
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