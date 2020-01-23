Штрудель з айвою, камамбером і мигдалем: рецепт від Івана Мілановича
23.01.2020
Штрудель — австрійська борошняна страва у вигляді рулету з витяжного тіста з різною начинкою. У нашому випадку, своїм рецептом поділився переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Покроковий рецепт штруделя з айвою, камамбером і мигдалем читайте в матеріалі.
Інгредієнти для тіста:
- борошно пшеничне – 180 г
- олія – 30 г
- вода – 100 г
- сіль – 3 г
- сік лимона – 10 г
Інгредієнти для розкочування тіста:
- борошно пшеничне – 30 г
- крохмаль кукурудзяний – 15 г
Інгредієнти для начинки:
- айва – 700 г
- мигдаль – 100 г
- цукор – 60 г
- крохмаль кукурудзяний – 15 г
- камамбер – 150 г
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Приготування:
- Просійте борошно. У воді розчиніть сіль і лимонний сік.
- Додайте отриману рідину в борошно разом з олією і замісіть тісто.
- Замотайте харчовою плівкою і залишіть відпочивати на 20–30 хвилин.
- Для розкочування тіста змішайте борошно з крохмалем.
- Тісто розділіть на 8–10 кульок.
- Підсипаючи борошняну суміш розкачайте кожну кульку до напівпрозорого стану, як на фото нижче.
- Складайте розкатані листи тіста один на одного, посипаючи сумішшю з борошна і крохмалю.
- Для начинки айву поріжте на невеликі кубики.
- На невеликій кількості рослинного масла припустіть айву.
- Через 5–7 хвилин введіть весь цукор для начинки, ложку крохмалю та карамелізуйте айву. Остудіть перед подальшою роботою.
- Мигдаль подрібніть та підсушіть у духовці.
- Перед тим, як викладати начинку, посипте верхній лист тіста крохмалем. Потім викладайте остиглу айву, шматочки камамберу і мигдаль.
- Сформуйте щільний рулет та скріпіть краї.
- Зробіть зверху неглибокі надрізи та промажте верх штруделя яєчним жовтком.
- Випікати при 190 градусах 40–45 хвилин.
- Готовий штрудель присипте цукровою пудрою. Обов’язково трохи остудіть пиріг перед тим як нарізати, інакше сир буде витікати.
Смачного!
Джерело: Instagram – milan.i.m
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