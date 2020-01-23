Штрудель — австрійська борошняна страва у вигляді рулету з витяжного тіста з різною начинкою. У нашому випадку, своїм рецептом поділився переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Покроковий рецепт штруделя з айвою, камамбером і мигдалем читайте в матеріалі.

Інгредієнти для тіста:

борошно пшеничне – 180 г

олія – 30 г

вода – 100 г

сіль – 3 г

сік лимона – 10 г

Інгредієнти для розкочування тіста:

борошно пшеничне – 30 г

крохмаль кукурудзяний – 15 г

Інгредієнти для начинки:

айва – 700 г

мигдаль – 100 г

цукор – 60 г

крохмаль кукурудзяний – 15 г

камамбер – 150 г

Більше на тему: Яблучний штрудель: рецепт від Євгенії Антощук

Приготування:

Просійте борошно. У воді розчиніть сіль і лимонний сік. Додайте отриману рідину в борошно разом з олією і замісіть тісто. Замотайте харчовою плівкою і залишіть відпочивати на 20 – 30 хвилин. Для розкочування тіста змішайте борошно з крохмалем. Тісто розділіть на 8 – 10 кульок. Підсипаючи борошняну суміш розкачайте кожну кульку до напівпрозорого стану, як на фото нижче. Складайте розкатані листи тіста один на одного, посипаючи сумішшю з борошна і крохмалю. Для начинки айву поріжте на невеликі кубики. На невеликій кількості рослинного масла припустіть айву. Через 5 – 7 хвилин введіть весь цукор для начинки, ложку крохмалю та карамелізуйте айву. Остудіть перед подальшою роботою. Мигдаль подрібніть та підсушіть у духовці. Перед тим, як викладати начинку, посипте верхній лист тіста крохмалем. Потім викладайте остиглу айву, шматочки камамберу і мигдаль. Сформуйте щільний рулет та скріпіть краї. Зробіть зверху неглибокі надрізи та промажте верх штруделя яєчним жовтком. Випікати при 190 градусах 40 – 45 хвилин. Готовий штрудель присипте цукровою пудрою. Обов’язково трохи остудіть пиріг перед тим як нарізати, інакше сир буде витікати.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Смачного!

Джерело: Instagram – milan.i.m

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ