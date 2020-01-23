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Штрудель з айвою, камамбером і мигдалем: рецепт від Івана Мілановича

23.01.2020

Штрудель австрійська борошняна страва у вигляді рулету з витяжного тіста з різною начинкою. У нашому випадку, своїм рецептом поділився переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Покроковий рецепт штруделя з айвою, камамбером і мигдалем читайте в матеріалі.

Інгредієнти для тіста:

  • борошно пшеничне 180 г
  • олія 30 г
  • вода 100 г
  • сіль 3 г
  • сік лимона 10 г

Інгредієнти для розкочування тіста:

  • борошно пшеничне 30 г
  • крохмаль кукурудзяний 15 г

Інгредієнти для начинки:

  • айва 700 г
  • мигдаль 100 г
  • цукор 60 г
  • крохмаль кукурудзяний 15 г
  • камамбер 150 г

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Приготування:

  1. Просійте борошно. У воді розчиніть сіль і лимонний сік.
  2. Додайте отриману рідину в борошно разом з олією і замісіть тісто.
  3. Замотайте харчовою плівкою і залишіть відпочивати на 2030 хвилин.
  4. Для розкочування тіста змішайте борошно з крохмалем.
  5. Тісто розділіть на 810 кульок.
  6. Підсипаючи борошняну суміш розкачайте кожну кульку до напівпрозорого стану, як на фото нижче.
  7. Складайте розкатані листи тіста один на одного, посипаючи сумішшю з борошна і крохмалю.
  8. Для начинки айву поріжте на невеликі кубики.
  9. На невеликій кількості рослинного масла припустіть айву.
  10. Через 57 хвилин введіть весь цукор для начинки, ложку крохмалю та карамелізуйте айву. Остудіть перед подальшою роботою.
  11. Мигдаль подрібніть та підсушіть у духовці.
  12. Перед тим, як викладати начинку, посипте верхній лист тіста крохмалем. Потім викладайте остиглу айву, шматочки камамберу і мигдаль.
  13. Сформуйте щільний рулет та скріпіть краї.
  14. Зробіть зверху неглибокі надрізи та промажте верх штруделя яєчним жовтком.
  15. Випікати при 190 градусах 4045 хвилин.
  16. Готовий штрудель присипте цукровою пудрою. Обов’язково трохи остудіть пиріг перед тим як нарізати, інакше сир буде витікати.
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Смачного!

Джерело: Instagram milan.i.m

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