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Кукурудзяно-сливові мафіни від Тетяни Литвинової

22.01.2020

Кукурудзяно-сливові мафіни маленькі, ароматні, повітряні кекси не залишать байдужим жодного солодкоїжку. Вони будуть до смаку всім, хто стежить за своїм харчуванням та фігурою. Покроковий рецепт від судді «МастерШеф» Тетяни Литвинової знайдете у матеріалі.

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Інгредієнти (на 12 штук):

  • кукурудзяне борошно 200 г
  • цільнозернове борошно 100 г
  • розпушувач 1 ч. л.
  • ванілін дрібка
  • яйця 2 шт.
  • молоко 100 мл
  • вершкове масло 100 г
  • кленовий сироп 3 ст. л.
  • сіль дрібка
  • сушена журавлина 100 г
  • сливи 57 шт.

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Приготування:

  1. Розігріти духовку до 180 градусів.
  2. Змішати розмякле вершкове масло із сиропом, молоком і яйцями.
  3. З’єднати 2 види борошна з розпушувачем, сіллю і ваніллю.
  4. Змішати суху і вологу суміші до гладкості, додати промиту журавлину.
  5. За допомогою кондитерського мішка наповнити формочки на 2/3. Зверху покласти половинку сливи і відправити у духовку.
  6. Випікати 30 хв.

Смачного!

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