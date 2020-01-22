Кукурудзяно-сливові мафіни від Тетяни Литвинової
22.01.2020
Кукурудзяно-сливові мафіни – маленькі, ароматні, повітряні кекси – не залишать байдужим жодного солодкоїжку. Вони будуть до смаку всім, хто стежить за своїм харчуванням та фігурою. Покроковий рецепт від судді «МастерШеф» Тетяни Литвинової знайдете у матеріалі.
Інгредієнти (на 12 штук):
- кукурудзяне борошно – 200 г
- цільнозернове борошно – 100 г
- розпушувач – 1 ч. л.
- ванілін – дрібка
- яйця – 2 шт.
- молоко – 100 мл
- вершкове масло – 100 г
- кленовий сироп – 3 ст. л.
- сіль – дрібка
- сушена журавлина – 100 г
- сливи – 5–7 шт.
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Приготування:
- Розігріти духовку до 180 градусів.
- Змішати розмякле вершкове масло із сиропом, молоком і яйцями.
- З’єднати 2 види борошна з розпушувачем, сіллю і ваніллю.
- Змішати суху і вологу суміші до гладкості, додати промиту журавлину.
- За допомогою кондитерського мішка наповнити формочки на 2/3. Зверху покласти половинку сливи і відправити у духовку.
- Випікати 30 хв.
Смачного!
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