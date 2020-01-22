Кукурудзяно-сливові мафіни від Тетяни Литвинової

Кукурудзяно-сливові мафіни – маленькі, ароматні, повітряні кекси – не залишать байдужим жодного солодкоїжку. Вони будуть до смаку всім, хто стежить за своїм харчуванням та фігурою. Покроковий рецепт від судді «МастерШеф» Тетяни Литвинової знайдете у матеріалі.

Інгредієнти (на 12 штук):

кукурудзяне борошно – 200 г

цільнозернове борошно – 100 г

розпушувач – 1 ч. л.

ванілін – дрібка

яйця – 2 шт.

молоко – 100 мл

вершкове масло – 100 г

кленовий сироп – 3 ст. л.

сіль – дрібка

сушена журавлина – 100 г

сливи – 5 – 7 шт.

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Приготування:

Розігріти духовку до 180 градусів. Змішати розмякле вершкове масло із сиропом, молоком і яйцями. З’єднати 2 види борошна з розпушувачем, сіллю і ваніллю. Змішати суху і вологу суміші до гладкості, додати промиту журавлину. За допомогою кондитерського мішка наповнити формочки на 2/3. Зверху покласти половинку сливи і відправити у духовку. Випікати 30 хв.

Смачного!

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