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Шоколадний бісквіт від Єлизавети Глінської

21.01.2020

Шоколадний бісквіт порадує і ласунів, і тих, хто полюбляє смачно поїсти. Суддя «МастерШеф»-9 Єлизавета Глінська поділилася рецептом цього десерту. Покроковий рецепт знайдете в матеріалі.

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Інгредієнти:

  • Яйця — 3 шт.
  • Жовток — 3 шт.
  • Цукор — 90 г
  • Борошно — 90 г
  • Какао-порошок — 15 г

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Приготування:

  1. Збити яйця і жовтки з цукром до появи густої піни. Виходить повітряна піна, але зі слабкими нестійкими піками.
  2. Через сито, в кілька прийомів, ввести борошно з какао-порошком. Вмішувати сухі інгредієнти потрібно делікатно, лопаткою, щоб зберегти легкість.
  3. Як тільки все борошно зволожиться, перекласти масу в форму «кільце» діаметром 16 см. Якщо це роз’ємна форма з дном, можна попередньо дно і стінки змастити тонким шаром вершкового масла і присипати борошном. Якщо це металеве кільце, його нічим змащувати не потрібно.
  4. Випікати бісквіт у розігрітій до 160—165 градусів духовці 30—35 хвилин. Краще перевірити дерев’яною шпажкою.
  5. Повністю остиглий бісквіт дістати з форми. Якщо обернути остиглий бісквіт харчовою плівкою і залишити за кімнатної температури на 10—12 годин, то при розрізанні на коржі він не буде кришитися.

Смачного!

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