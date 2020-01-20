У будь-яку пору року хочеться з’їсти смачну, м’яку випічку за чашечкою ароматного чаю. Рецепт приготування сочників від Єлизавети Глінської, судді «МастерШеф»-9, – простий і не потребує багато вашого часу. Як приготувати сочники – читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти:

Пісочне тісто:

Борошно – 240 г

Розпушувач – 5 г

Цукрова пудра – 60 г

Вершкове масло – 100 г

Яйця – 50 г

Сіль – 1 г

Начинка:

Сир – 300 г

Борошно – 20 г

Білок – 30 г

Цукрова пудра або цукор – 40 г

Цедра лимона

Глазуровка:

Жовток – 20 г

Молоко – 10 мл

Приготування:

З’єднати борошно з розпушувачем і сіллю. Збити розм’якшене вершкове масло, додати цукрову пудру, яйце і борошно з розпушувачем. Замісити тісто, поки борошно не зволожиться і маса не стане однорідною. Розкатати тісто між двома листами пергаменту завтовшки 3–4 мм, прибрати в холодильник на 1 годину. Підготувати начинку: з’єднати сир з борошном, цукровою пудрою або цукром. Додати білок і цедру лимона, натерту на дрібній тертці. Видавити з охолодженого тіста кола діаметром 10 см. На одну сторону кола викласти начинку. Накрити другою стороною і злегка придавити, край скріплювати не потрібно. Змастити верх сочника глазуровкою і відправити випікатися у розігріту до 170 ˚С духовку на 18–20 хвилин.

Смачного!

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