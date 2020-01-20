Сочники від Єлизавети Глінської
20.01.2020
У будь-яку пору року хочеться з’їсти смачну, м’яку випічку за чашечкою ароматного чаю. Рецепт приготування сочників від Єлизавети Глінської, судді «МастерШеф»-9, – простий і не потребує багато вашого часу. Як приготувати сочники – читайте в нашому матеріалі.
Інгредієнти:
Пісочне тісто:
- Борошно – 240 г
- Розпушувач – 5 г
- Цукрова пудра – 60 г
- Вершкове масло – 100 г
- Яйця – 50 г
- Сіль – 1 г
Начинка:
- Сир – 300 г
- Борошно – 20 г
- Білок – 30 г
- Цукрова пудра або цукор – 40 г
- Цедра лимона
Глазуровка:
- Жовток – 20 г
- Молоко – 10 мл
Приготування:
- З’єднати борошно з розпушувачем і сіллю.
- Збити розм’якшене вершкове масло, додати цукрову пудру, яйце і борошно з розпушувачем.
- Замісити тісто, поки борошно не зволожиться і маса не стане однорідною.
- Розкатати тісто між двома листами пергаменту завтовшки 3–4 мм, прибрати в холодильник на 1 годину.
- Підготувати начинку: з’єднати сир з борошном, цукровою пудрою або цукром.
- Додати білок і цедру лимона, натерту на дрібній тертці.
- Видавити з охолодженого тіста кола діаметром 10 см.
- На одну сторону кола викласти начинку. Накрити другою стороною і злегка придавити, край скріплювати не потрібно.
- Змастити верх сочника глазуровкою і відправити випікатися у розігріту до 170 ˚С духовку на 18–20 хвилин.
Смачного!
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