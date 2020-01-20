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Індичка: рецепт від Володимира Ярославського

20.01.2020

Як приготувати ідеально ніжну і соковиту індичку? Своїм рецептом поділився суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський. Покроковий рецепт приготування індички читайте в матеріалі.

Roasted whole turkey on a table with apple, pumpkin and figs for family Thanksgiving Holiday.

Інгредієнти:

  • індичка 6 кг (1 шт.)
  • масло 200 г
  • морква 1 шт.
  • цибуля 2 шт.
  • селера 1 шт.
  • картопля 35 шт.
  • мандарини 2 шт.
  • чебрець
  • часник 1 головка
  • гірчиця 100 г
  • біле вино 150 мл
  • сіль
  • чорний і духмяний перець
  • шавлій і гвоздика за бажанням
  • вода 67 л

Приготування почніть за 23 дні!

Скільки різних способів приготування я не читав найкращий рецепт від шефів був з використанням техніки замочування продукту в розсолі.

Один раз на рік наполегливо рекомендую зробити це!

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Приготування:

  1. Для розсолу на 1 літр води додаємо 35 г солі. Можна додати чорного і духмяного перцю, лавровий лист, трохи гвоздики (всі спеції окремо в невеликій кількості гарячої води довести майже до кипіння, дати охолонути і потім додати в іншу воду).
  2.  Замочуємо індичку на 810 годин, повністю занурену, з невеликим пресом зверху.
  3. Наступного дня в мисці змішайте м’яке вершкове масло, цедру мандаринів клементин і натертий часник. Добре перемішайте до м’якості.
  4. Візьміть велику індичку і розмістіть під шкірою масло з часником і цедрою, а також листя шавлії.
  5. Саму тушку рясно натріть сіллю, чорним перцем і звичайної гірчицею не дуже гострою, з додаванням чебрецю.
  6. Поставте в холодильник маринуватися ще на добу. Можна і довше.
  7. У день готування дістаньте тушку на 12 години. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  8. Добре загорніть індичку фольгою так, щоб у середині був «човник» і весь сік залишався в ньому. Залишки мандаринів помістіть всередину птиці, овочі розкладіть навколо, підлийте вина.
  9. У духовці тримаємо індичку 1 годину, потім зменшуємо температуру до 120130 градусів і тримаємо ще 33,5 години.
  10. Потім дістаємо деко з птицею, відкриваємо фольгу, зливаємо рідину і змащуємо індичку жиром з рідини, ставимо знову в духовку, розігріту до 220 градусів, і доводимо до рум’яної скоринки.
  11. Решту соку охолоджуємо, знімаємо застиглий жир (можна потім використовувати для засмажки овочів на бульйон або рагу), а бульйон злегка випаровуємо і загущуємо трохи соусом ру. Якщо будете фарширувати птицю, час на приготування збільшиться на 1,5 години мінімум.
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Смачного!

Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova

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