Гарбузовий суп: рецепт від Володимира Ярославського
17.01.2020
Гарбузовий суп – корисна страва, яку можна приготувати без особливих зусиль. Суддя «МастерШеф»-9 Володимир Ярославський поділився кількома секретами його приготування, аби досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт гарбузового супу читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- печений гарбуз – 600 г
- ріпчаста цибуля – 50 г
- оливкова олія – 30 г
- очищені від шкірки томати – 600 г
- жовта паста карі – 20 г
- гарбузове насіння – невеличка жменя
- гарбузова олія
Суддя «МастерШеф»-9 Володимир Ярославський поділився кількома секретами приготування ідеального на смак і колір гарбузового супу:
Дуже часто гарбузовий суп занадто солодкий і приторний. Колись давно один вегетаріанець підказав мені змішати гарбуз із томатами, і потім все ще приправити карі. Результат приголомшливий! Головне, знати кілька правил:
- гарбуз повинен бути смачним одразу, навіть у сирому вигляді;
- томати повинні бути не кислими.
Приготування:
- Очищаємо гарбуз і нарізаємо на довільні шматочки.
- Збризгуємо оливковою олією, посипаємо сіллю і запікаємо під фольгою в духовці 25 хвилин за температури 200 градусів.
- Томати опускаємо в гарячу воду на 25 секунд і відразу ж кладемо у воду з льодом. Завдяки цьому у нас легко зніметься з них шкірка.
- Ріжемо довільно цибулю, обсмажуємо її до легкого рум’яного кольору на середньому вогні.
- Туди ж відправляємо вже нарізані томати і тушкуємо ще 10–15 хвилин.
- До цього часу гарбуз вже готовий. Змішуємо його з готовими томатами, додаємо трохи пасти карі і збиваємо занурювальним блендером до однорідної маси.
- За потреби можна додати овочевий бульйон, або просто води.
- Доводимо до смаку сіллю і карі. Подаємо гарячим, поливаючи гарбузовою олією і посипаючи трохи підсушеним гарбузовим насінням!
Смачного!
Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova
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