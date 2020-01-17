Гарбузовий суп – корисна страва, яку можна приготувати без особливих зусиль. Суддя «МастерШеф»-9 Володимир Ярославський поділився кількома секретами його приготування, аби досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт гарбузового супу читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Суддя «МастерШеф»-9 Володимир Ярославський поділився кількома секретами приготування ідеального на смак і колір гарбузового супу:

томати повинні бути не кислими.

гарбуз повинен бути смачним одразу, навіть у сирому вигляді;

гарбуз повинен бути смачним одразу, навіть у сирому вигляді;

Дуже часто гарбузовий суп занадто солодкий і приторний. Колись давно один вегетаріанець підказав мені змішати гарбуз із томатами, і потім все ще приправити карі. Результат приголомшливий! Головне, знати кілька правил:

Приготування:

Очищаємо гарбуз і нарізаємо на довільні шматочки.

Збризгуємо оливковою олією, посипаємо сіллю і запікаємо під фольгою в духовці 25 хвилин за температури 200 градусів.

Томати опускаємо в гарячу воду на 25 секунд і відразу ж кладемо у воду з льодом. Завдяки цьому у нас легко зніметься з них шкірка.

Ріжемо довільно цибулю, обсмажуємо її до легкого рум’яного кольору на середньому вогні.

Туди ж відправляємо вже нарізані томати і тушкуємо ще 10 – 15 хвилин.

До цього часу гарбуз вже готовий. Змішуємо його з готовими томатами, додаємо трохи пасти карі і збиваємо занурювальним блендером до однорідної маси.

За потреби можна додати овочевий бульйон, або просто води.