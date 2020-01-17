«Пташине молоко» – повітряні, ніжні та дуже смачні ласощі. Ці цукерки може приготувати кожен. Тонкощами і секретами свого рецепту цукерок «Пташине молоко» поділилася суддя «МастерШеф»-9 Єлизавета Глінська.

Інгредієнти:

вода – 200 мл

гель агар-агар – 10 г

цукор – 300 г

мед – 80 г

білок – 120 г

термостійкий ванільний цукор – 10 г

вершкове масло – 250 г

вершки (жирність 30 – 33%) – 100 мл

какао-порошок – 50 г

Приготування:

Залити агар-агар водою кімнатної температури і залишити на годину. Ставимо підготовлений агар з водою на вогонь і, помішуючи, доводимо до кипіння. Додати цукор і при постійному помішуванні довести до температури 110 °С. Збити білок з медом і термостійким ванільним цукром до стійких піків. Влити гарячий сироп з агар-агаром тонкою цівкою. Збити масу до загустіння. Збити вершкове масло зі злегка підігрітими вершками. Додати їх в теплу білкову масу. Викласти масу в металеву форму, розрівняти і прибрати в холодильник на 2 – 3 години для стабілізації. Нарізати кубиками і обваляти в какао-порошку.

Смачного!

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