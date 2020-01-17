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Цукерки «Пташине молоко» від Лізи Глінської

17.01.2020

«Пташине молоко» повітряні, ніжні та дуже смачні ласощі. Ці цукерки може приготувати кожен. Тонкощами і секретами свого рецепту цукерок «Пташине молоко» поділилася суддя «МастерШеф»-9 Єлизавета Глінська.

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Інгредієнти:

  • вода 200 мл
  • гель агар-агар 10 г
  • цукор 300 г
  • мед 80 г
  • білок 120 г
  • термостійкий ванільний цукор 10 г
  • вершкове масло 250 г
  • вершки (жирність 3033%) 100 мл
  • какао-порошок 50 г

Приготування:

  1. Залити агар-агар водою кімнатної температури і залишити на годину.
  2. Ставимо підготовлений агар з водою на вогонь і, помішуючи, доводимо до кипіння.
  3. Додати цукор і при постійному помішуванні довести до температури 110 °С.
  4. Збити білок з медом і термостійким ванільним цукром до стійких піків.
  5. Влити гарячий сироп з агар-агаром тонкою цівкою.
  6. Збити масу до загустіння.
  7. Збити вершкове масло зі злегка підігрітими вершками.
  8. Додати їх в теплу білкову масу.
  9. Викласти масу в металеву форму, розрівняти і прибрати в холодильник на 23 години для стабілізації.
  10. Нарізати кубиками і обваляти в какао-порошку.

Смачного!

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