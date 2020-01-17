Цукерки «Пташине молоко» від Лізи Глінської
17.01.2020
«Пташине молоко» – повітряні, ніжні та дуже смачні ласощі. Ці цукерки може приготувати кожен. Тонкощами і секретами свого рецепту цукерок «Пташине молоко» поділилася суддя «МастерШеф»-9 Єлизавета Глінська.
Інгредієнти:
- вода – 200 мл
- гель агар-агар – 10 г
- цукор – 300 г
- мед – 80 г
- білок – 120 г
- термостійкий ванільний цукор – 10 г
- вершкове масло – 250 г
- вершки (жирність 30–33%) – 100 мл
- какао-порошок – 50 г
Приготування:
- Залити агар-агар водою кімнатної температури і залишити на годину.
- Ставимо підготовлений агар з водою на вогонь і, помішуючи, доводимо до кипіння.
- Додати цукор і при постійному помішуванні довести до температури 110 °С.
- Збити білок з медом і термостійким ванільним цукром до стійких піків.
- Влити гарячий сироп з агар-агаром тонкою цівкою.
- Збити масу до загустіння.
- Збити вершкове масло зі злегка підігрітими вершками.
- Додати їх в теплу білкову масу.
- Викласти масу в металеву форму, розрівняти і прибрати в холодильник на 2–3 години для стабілізації.
- Нарізати кубиками і обваляти в какао-порошку.
Смачного!
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