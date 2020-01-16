Вівсяне печиво з карамеллю, шоколадом і кавою від Єлизавети Глінської
16.01.2020
Вівсяне печиво подобається і дорослим, і дітям. Суддя «МастерШеф»-9 Єлизавета Глінська поділилася секретами приготування оригінального вівсяного печива з карамеллю, шоколадом і кавою. Покроковий рецепт цієї страви знайдете в матеріалі.
Інгредієнти (на 12 штук):
- Вівсяні пластівці – 300 г
- Молоко – 120 мл
- Кавові зерна – 1.5 ст. л.
- Сироп глюкози (або мед) – 2–3 ст. л.
- Цукор – 4 ст. л.
- Вершки (30–35 % жирності) – 120 мл
- Чорний шоколад – 150 г
- Сіль – дрібка
- Вершкове масло – 40 г
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Приготування:
- Злегка обсмажити вівсяні пластівці на невеликому вогні до появи горіхово-вівсяного аромату.
- У сотейнику закип’ятити зерна кави і молоко. Зняти з вогню.
- Перебити занурювальним блендером. Дати настоятися 10 хвилин. Потім процідити.
- У сотейник залити сироп глюкози і цукор. Довести до стану темно-коричневої карамелі. Зняти з вогню.
- Потроху додати гарячі вершки і кавове молоко. Повернути на 2–3 хвилини на середній вогонь до повного розчинення кристалів карамелі. Зняти з вогню.
- З’єднати з шоколадом і сіллю. Перебити занурювальним блендером. Додати кубики холодного вершкового масла, знову перебити.
- З’єднати кавову карамель з вівсяними пластівцями. Перемішати.
- Викласти масу у форму «кільце». Розрівняти і утрамбувати ложкою.
- Поставити у холодильник на 5 годин.
Смачного!
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