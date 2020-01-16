Вівсяне печиво подобається і дорослим, і дітям. Суддя «МастерШеф»-9 Єлизавета Глінська поділилася секретами приготування оригінального вівсяного печива з карамеллю, шоколадом і кавою. Покроковий рецепт цієї страви знайдете в матеріалі.

Інгредієнти (на 12 штук):

Вівсяні пластівці – 300 г

Молоко – 120 мл

Кавові зерна – 1.5 ст. л.

Сироп глюкози (або мед) – 2 – 3 ст. л.

Цукор – 4 ст. л.

Вершки (30 – 35 % жирності) – 120 мл

Чорний шоколад – 150 г

Сіль – дрібка

Вершкове масло – 40 г

Більше на тему: Шоколадний трюфель від Катерини Великої

Приготування:

Злегка обсмажити вівсяні пластівці на невеликому вогні до появи горіхово-вівсяного аромату. У сотейнику закип’ятити зерна кави і молоко. Зняти з вогню. Перебити занурювальним блендером. Дати настоятися 10 хвилин. Потім процідити. У сотейник залити сироп глюкози і цукор. Довести до стану темно-коричневої карамелі. Зняти з вогню. Потроху додати гарячі вершки і кавове молоко. Повернути на 2 – 3 хвилини на середній вогонь до повного розчинення кристалів карамелі. Зняти з вогню. З’єднати з шоколадом і сіллю. Перебити занурювальним блендером. Додати кубики холодного вершкового масла, знову перебити. З’єднати кавову карамель з вівсяними пластівцями. Перемішати. Викласти масу у форму « кільце » . Розрівняти і утрамбувати ложкою. Поставити у холодильник на 5 годин.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ