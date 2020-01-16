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Вівсяне печиво з карамеллю, шоколадом і кавою від Єлизавети Глінської

16.01.2020

Вівсяне печиво подобається і дорослим, і дітям. Суддя «МастерШеф»-9 Єлизавета Глінська поділилася секретами приготування оригінального вівсяного печива з карамеллю, шоколадом і кавою. Покроковий рецепт цієї страви знайдете в матеріалі.

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Інгредієнти (на 12 штук):

  • Вівсяні пластівці 300 г
  • Молоко 120 мл
  • Кавові зерна 1.5 ст. л.  
  • Сироп глюкози (або мед) 23 ст. л.
  • Цукор 4 ст. л.
  • Вершки (3035 % жирності) 120 мл
  • Чорний шоколад 150 г
  • Сіль дрібка    
  • Вершкове масло 40 г

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Приготування:

  1. Злегка обсмажити вівсяні пластівці на невеликому вогні до появи горіхово-вівсяного аромату.
  2. У сотейнику закип’ятити зерна кави і молоко. Зняти з вогню.
  3. Перебити занурювальним блендером. Дати настоятися 10 хвилин. Потім процідити.
  4. У сотейник залити сироп глюкози і цукор. Довести до стану темно-коричневої карамелі. Зняти з вогню.
  5. Потроху додати гарячі вершки і кавове молоко. Повернути на 23 хвилини на середній вогонь до повного розчинення кристалів карамелі. Зняти з вогню.
  6. З’єднати з шоколадом і сіллю. Перебити занурювальним блендером. Додати кубики холодного вершкового масла, знову перебити.
  7. З’єднати кавову карамель з вівсяними пластівцями. Перемішати.
  8. Викласти масу у форму «кільце». Розрівняти і утрамбувати ложкою.
  9. Поставити у холодильник на 5 годин.

Смачного!

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