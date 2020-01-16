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Імбирний пряник від Єлизавети Глінської

16.01.2020

Суддя «МастерШеф»-9 Ліза Глінська поділилася рецептом імбирного пряника, щоб і ви могли радувати себе цією смачною стравою. Покроковий рецепт імбирного пряника знайдете в матеріалі.

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Інгредієнти:

Тісто:

  • Цукор — 250 г
  • Вода — 100 мл
  • Вершкове масло — 80 г
  • Мед — 100 г
  • Харчова сода — 5 г
  • Жовток — 40 г (2 шт.)
  • Порошок кориці — 10 г
  • Порошок імбиру — 10 г
  • Гвоздика — 1 г
  • Кардамон — 5 г
  • Бодян — 5 г
  • Борошно — 500 г

Айсинг:

  • Цукрова пудра — 200 г
  • Білок — 1 шт.
  • Лимонний фреш — 1 ст. л.
  • Барвник водорозчинний (за бажанням)

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Приготування:

  1. У сотейник засипати 100 г цукру. Довести до стану темно-коричневої карамелі.
  2. Зняти з вогню, залити окріп.
  3. Додати 150 г цукру, вершкове масло і мед, поставити на слабкий вогонь, щоб цукор повністю розчинився.
  4. Зняти з вогню. Залишити масу на 10 хвилин, щоб вона трохи охолола, додати соду, перемішати.
  5. Додати жовтки. Температура не повинна перевищувати 60 градусів, інакше вийде карамельний омлет.
  6. Гвоздику, бодян і кардамон пробити за допомогою комбайну з ножами і просіяти від великих шматочків.
  7. У чашу комбайна засипати борошно, туди ж залити підготовлену карамельну масу, додати порошок кориці, імбиру, бодяну, кардамону, гвоздики.
  8. Замісити тісто, обернути його харчовою плівкою і прибрати в холодильник на 12 годин.
  9. Тісто дістати з холодильника. Розкатати лист завтовшки 0,81 см. Вирізати формочки. Викласти на пергамент.
  10. Випікати за температури 175 градусів 1215 хвилин.
  11. Після випікання злегка притиснути пряники деком, щоб верхня частина пряника вийшла гладкою та її було зручно розписувати.
  12. Готуємо айсинг. З’єднати в чаші комбайна цукрову пудру, білок і лимонний фреш, перемішати. Заправити айсингом кондитерський мішок. Розмалювати пряник, як підкаже фантазія.
  13. Пряники зберігати в щільно закритому контейнері.

Смачного!

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