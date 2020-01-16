Хінкалі: рецепт від Сергія Денисова
16.01.2020
Хінкалі — страва з гірських районів Грузії. Як їх приготувати? Покроковий рецепт від переможця «МастерШеф»-9 Сергія Денисова читайте в матеріалі.
Інгредієнти для тіста:
- борошно — 3 склянки
- вода холодна — 150 мл
- сіль — дрібка для смаку
Інгредієнти для начинки:
- баранина — 0,5 кг
- цибуля — 2 шт.
- перець чорний і сіль — за смаком
- зелень — за бажанням
- тепла вода — 1/4 склянки ⠀
- свинина і яловичина 1 до 3 — 0,5 кг
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Приготування:
- Рубаємо м’ясо, можна перекрутити. Додаємо цибулю, сіль і перець. За бажанням додаємо зелень або аджику і все повільно розводимо теплою водою, щоб начинка ввібрала її та була соковитою.
- Замішуємо круте тісто. Пропорції приблизні я дав, а далі за вашими відчуттями. Тісто місити енергійно до гладкості та еластичності.
- Розкачуємо тісто завтовшки приблизно 3 мм. Вирізаємо склянкою кола і розкачуємо їх приблизно до 13 см у діаметрі (розмір блюдця), викладаємо в центр начинку.
- Збираємо краї в мішечок, приблизно 19 складок, далі щільно защипуємо, злегка «попку» відтягуємо і відрізаємо або відриваємо зайве тісто.
- Обережно опускаємо в киплячу підсолену воду хінкалі. Щойно вода повторно закипіла, проварюємо 10—12 хв.
- Дістаємо, щедро посипаємо свіжомеленим чорним перцем і насолоджуємося.
Смачного!
Джерело: Instagram — sergo_batumskij
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