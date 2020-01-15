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Качка в пиві від Єлизавети Глінської

15.01.2020

Качка в пиві чудово підходить до святкового столу і є його окрасою! А ще ця страва дуже смачна і поживна. Покроковий рецепт качки в пиві від судді «МастерШеф»-9 Єлизавети Глінської знайдете в матеріалі.

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Інгредієнти:

  • Качка — до 2,5 кг
  • Світле пиво — 1 л
  • Сіль
  • Суміш перців
  • Яблуко — 4 шт.
  • Чорний житній хліб

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Приготування:

  1. Випотрошену тушку общипати, обпалити пальником.
  2. Зрізати весь черевний жир. Якщо ви впевнені в якості качки, на цьому жиру можна готувати. Поки що його можна прибрати в морозильну камеру. У Франції цей жир витоплюють і зберігають в банках.
  3. Зрізати крила до першого суглобу, якщо цього не зробити, вони будуть горіти і качка вийде не такою привабливою.
  4. Надрізати шкуру на шиї та видалити стравохід і зоб. Шию відрізати (за бажанням).
  5. Видалити сальні (куприкові) залози. Вони розміщені в районі хвоста. Деякі зрізають разом із хвостом.
  6. Тушку промити і просушити паперовим рушником.
  7. Натерти качку зовні та всередині сіллю і сумішшю перців. Сховати в холодильник на 34 години.
  8. Очистити від насіння і нарізати 34 невеликих яблука (обов’язково кислих). Нафарширувати яблуками качку.
  9. Тепер качку потрібно зашити або скріпити дерев’яними шпажками.
  10. Нарізати великими шматками чорний житній хліб і викласти на дно гусятниці. Поверх хліба кладемо качку.
  11. На дно форми вилити світле пиво так, щоб воно покрило хліб і 1/3 частини качки.
  12. Накрити гусятницю кришкою, поставити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 2 години.
  13. Зняти кришку, перевернути качку і вже відкриту гусятницю знову поставити в духовку приблизно на годину.
  14. Перевіряємо готовність качки: проколоти її в найширшому місці, біля кістки; якщо вона готова, виділиться прозорий сік, якщо ні червонуватий.

Смачного!

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