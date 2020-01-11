Торт «П’яна вишня»: рецепт від Юлії Акименко
«П’яна вишня» – це класичний бісквіт з додаванням вишні, шоколаду та збитих вершків. У світі його також називають «Шварцвальд» та «Black forest» («Чорний ліс»). Для дитячого свята ця смакота точно не підійде, але однозначно порадує дорослих. Своїм рецептом поділилася найсексуальніша учасниця «МастерШеф»-9 Юлія Акименко. Покроковий рецепт приготування торта «П’яна вишня» читайте в матеріалі.
Інгредієнти для бісквіта:
- яйця – 3 шт.
- цукор – 150 г
- борошно – 100 г
- какао – 40 г
- розпушувач – 1 ч. л.
Приготування:
- Білки відокремити від жовтків і збити окремо з цукром.
- Акуратно змішати білки з жовтками силіконовою лопаткою.
- Взяти сито і поступово просіяти всі сухі інгредієнти, одночасно вмішуючи їх у яєчну масу. Рухи повинні бути спрямовані у одному напрямку, знизу доверху.
- Переливаємо тісто у форму і ставимо на 20–25 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку.
- Перевіряємо час від часу готовність бісквіта дерев’яною зубочисткою.
- Готовий бісквіт виймає і ставимо остигати.
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Інгредієнти для пропитки:
«Попередньо за добу я замочила вишню в коньяку. Потім дістала, процідила і добре віджала вишню від зайвої рідини», – ділиться Юлія.
- коньяк із соком вишні – третина склянки
- кава – 2 ч. л.
- кип’ячена вода
Приготування:
- З’єднати всі інгредієнти і перемішати.
- Дати настоятися.
Інгредієнти для крему:
- рикота – 250 г
- філадельфія – 50 г
- яйця – 3 шт.
- цукор – приблизно 150 г
Приготування: ⠀
- Білки відокремити від жовтків. Збити те й інше з цукром. Білки збиваємо несильно, щоб крем вийшов ріденький.
- До збитих жовтків додаємо 2 види сиру і перемішуємо до однорідності. Можна навіть акуратно збити.
- Додаємо білки і перемішуємо. Куштуємо, і якщо все подобається, значить, крем готовий.
Збираємо десерт:
- На дно креманки викладаємо бісквіт, який ми зволожили у пропитці.
- Додаємо вишню і зверху покриваємо кремом. Продовжуємо укладати шари, поки не закінчиться місце.
- Зверху посипаємо какао і прикрашаємо свіжими ягодами.
Смачного!
Джерело: Instagram yulia_akimenkooo