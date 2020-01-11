Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0PiAtLT4=

Торт «П’яна вишня»: рецепт від Юлії Акименко

11.01.2020

«П’яна вишня» це класичний бісквіт з додаванням вишні, шоколаду та збитих вершків. У світі його також називають «Шварцвальд» та «Black forest» («Чорний ліс»). Для дитячого свята ця смакота точно не підійде, але однозначно порадує дорослих. Своїм рецептом поділилася найсексуальніша учасниця «МастерШеф»-9 Юлія Акименко. Покроковий рецепт приготування торта «П’яна вишня» читайте в матеріалі.

Торт «Пьяная вишня»: рецепт от Юлии Акименко

Інгредієнти для бісквіта:

  • яйця 3 шт.
  • цукор 150 г
  • борошно 100 г
  • какао 40 г
  • розпушувач 1 ч. л.

Приготування:

  1. Білки відокремити від жовтків і збити окремо з цукром.
  2. Акуратно змішати білки з жовтками силіконовою лопаткою.
  3. Взяти сито і поступово просіяти всі сухі інгредієнти, одночасно вмішуючи їх у яєчну масу. Рухи повинні бути спрямовані у одному напрямку, знизу доверху.
  4. Переливаємо тісто у форму і ставимо на 2025 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку.
  5. Перевіряємо час від часу готовність бісквіта дерев’яною зубочисткою.
  6. Готовий бісквіт виймає і ставимо остигати.

Більше на тему: Кекс «Чорний ліс» від Єлизавети Глінської

Інгредієнти для пропитки:

«Попередньо за добу я замочила вишню в коньяку. Потім дістала, процідила і добре віджала вишню від зайвої рідини», ділиться Юлія.

  • коньяк із соком вишні третина склянки
  • кава 2 ч. л.
  • кип’ячена вода

Приготування:

  1. З’єднати всі інгредієнти і перемішати.
  2. Дати настоятися.

Інгредієнти для крему:

  • рикота 250 г
  • філадельфія 50 г
  • яйця 3 шт.
  • цукор приблизно 150 г

Приготування: ⠀

  1. Білки відокремити від жовтків. Збити те й інше з цукром. Білки збиваємо несильно, щоб крем вийшов ріденький.
  2. До збитих жовтків додаємо 2 види сиру і перемішуємо до однорідності. Можна навіть акуратно збити.
  3. Додаємо білки і перемішуємо. Куштуємо, і якщо все подобається, значить, крем готовий.

Збираємо десерт:

  • На дно креманки викладаємо бісквіт, який ми зволожили у пропитці.
  • Додаємо вишню і зверху покриваємо кремом. Продовжуємо укладати шари, поки не закінчиться місце.
  • Зверху посипаємо какао і прикрашаємо свіжими ягодами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Смачного!

Джерело: Instagram yulia_akimenkooo

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Оля Полякова вирушила в тур Північною Америкою
Оля Полякова вирушила в тур Північною Америкою
Ігор Кондратюк відпочиває у Новій Зеландії
Ігор Кондратюк відпочиває у Новій Зеландії
Учасниця шоу «Х-фактор»-10 Юлія Бордунова народила дочку
Учасниця шоу «Х-фактор»-10 Юлія Бордунова народила дочку
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Джамала: про реп, молодих виконавців і майбутні колаборації
Джамала: про реп, молодих виконавців і майбутні колаборації
Олександр Кривошапко: Повернутися на «Х-фактор» дуже хвилююче
Олександр Кривошапко: Повернутися на «Х-фактор» дуже хвилююче
«Х-фактор»-10: Георгій Колдун поділився емоціями від суперфіналу
«Х-фактор»-10: Георгій Колдун поділився емоціями від суперфіналу
Оля Полякова та Настя Каменських заспівають дуетом
Оля Полякова та Настя Каменських заспівають дуетом
Підбірка виступів 5 прямого ефіру шоу «Х-фактор»
Підбірка виступів 5 прямого ефіру шоу «Х-фактор»

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить