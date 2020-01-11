Курка з креветками та овочами в паназійському стилі: рецепт від Івана Мілановича
11.01.2020
Як приготувати курку з креветками і овочами в паназійському стилі? Переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович поділився своїм швидким рецептом, на який ви витратите не більше 15 хвилин. Покроковий рецепт приготування курки з креветками і овочами в нашому матеріалі.
Інгредієнти: ⠀
- куряче філе – 400 г
- креветки (очищені) – 250 г
- яйце куряче – 1 шт.
- стручкова квасоля (морожена) – 50 г
- цибуля порей – 30 г
- перець болгарський – 30 г
- морква – 30 г
- огірок (тільки тверда частина, без серцевини) – 40 г
- чилі свіжий – 10 г
- часник – 1–2 зубчики
- устричний соус – 80 г
- цукор – 15–20 г
- арахіс – 30 г
Для рецепта підійдуть будь-які овочі, які знайдете в холодильнику
Приготування:
- Куряче філе нарізати кубиками. Цибулю порей, болгарський перець, моркву і тверду частину огірка порізати соломкою. Часник і чилі порізати дрібно.
- Сковороду добре нагріти з рослинним маслом (відмінно підійде і кунжутне). Спочатку обсмажити чилі і часник. Буквально півхвилини, до прозорого кольору. Ввести курку, смажити до випаровування рідини.
- Згребти все в один бік сковороди і обсмажити яйце так, щоб воно не склеїло всі інгредієнти воєдино.
- Потім ввести всі овочі, креветки і смажити ще 2–3 хвилини. Овочі повинні залишитися сильно хрусткими і соковитими всередині.
- За кілька секунд до готовності додати цукор і устричний соус. Можна довести до смаку сіллю і перецем, при необхідності.
- Подавати страву посипавши арахісом зверху, з часточкою лайма чи лимона.
Смачного!
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