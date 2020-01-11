Як приготувати курку з креветками і овочами в паназійському стилі? Переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович поділився своїм швидким рецептом, на який ви витратите не більше 15 хвилин. Покроковий рецепт приготування курки з креветками і овочами в нашому матеріалі.

Інгредієнти: ⠀

куряче філе – 400 г

400 г креветки (очищені) – 250 г

250 г яйце куряче – 1 шт.

1 шт. стручкова квасоля (морожена) – 50 г

50 г цибуля порей – 30 г

30 г перець болгарський – 30 г

30 г морква – 30 г

30 г огірок (тільки тверда частина, без серцевини) – 40 г

40 г чилі свіжий – 10 г

10 г часник – 1 – 2 зубчики

1 2 зубчики устричний соус – 80 г

80 г цукор – 15 – 20 г

15 20 г арахіс – 30 г

Для рецепта підійдуть будь-які овочі, які знайдете в холодильнику

Приготування:

Куряче філе нарізати кубиками. Цибулю порей, болгарський перець, моркву і тверду частину огірка порізати соломкою. Часник і чилі порізати дрібно. Сковороду добре нагріти з рослинним маслом (відмінно підійде і кунжутне). Спочатку обсмажити чилі і часник. Буквально півхвилини, до прозорого кольору. Ввести курку, смажити до випаровування рідини. Згребти все в один бік сковороди і обсмажити яйце так, щоб воно не склеїло всі інгредієнти воєдино. Потім ввести всі овочі, креветки і смажити ще 2 – 3 хвилини. Овочі повинні залишитися сильно хрусткими і соковитими всередині. За кілька секунд до готовності додати цукор і устричний соус. Можна довести до смаку сіллю і перецем, при необхідності. Подавати страву посипавши арахісом зверху, з часточкою лайма чи лимона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Смачного!

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