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Курка з креветками та овочами в паназійському стилі: рецепт від Івана Мілановича

11.01.2020

Як приготувати курку з креветками і овочами в паназійському стилі? Переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович поділився своїм швидким рецептом, на який ви витратите не більше 15 хвилин. Покроковий рецепт приготування курки з креветками і овочами в нашому матеріалі.

Інгредієнти: ⠀

  • куряче філе 400 г
  • креветки (очищені) 250 г
  • яйце куряче 1 шт.
  • стручкова квасоля (морожена) 50 г
  • цибуля порей 30 г
  • перець болгарський 30 г
  • морква 30 г
  • огірок (тільки тверда частина, без серцевини) 40 г
  • чилі свіжий 10 г
  • часник 12 зубчики
  • устричний соус 80 г
  • цукор 1520 г
  • арахіс 30 г

Для рецепта підійдуть будь-які овочі, які знайдете в холодильнику

Приготування:

  1. Куряче філе нарізати кубиками. Цибулю порей, болгарський перець, моркву і тверду частину огірка порізати соломкою. Часник і чилі порізати дрібно.
  2. Сковороду добре нагріти з рослинним маслом (відмінно підійде і кунжутне). Спочатку обсмажити чилі і часник. Буквально півхвилини, до прозорого кольору. Ввести курку, смажити до випаровування рідини.
  3. Згребти все в один бік сковороди і обсмажити яйце так, щоб воно не склеїло всі інгредієнти воєдино.
  4. Потім ввести всі овочі, креветки і смажити ще 23 хвилини. Овочі повинні залишитися сильно хрусткими і соковитими всередині.
  5. За кілька секунд до готовності додати цукор і устричний соус. Можна довести до смаку сіллю і перецем, при необхідності.
  6. Подавати страву посипавши арахісом зверху, з часточкою лайма чи лимона.
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Смачного!

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