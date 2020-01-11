Буженина з індички: рецепт від Аліка Мкртчяна
11.01.2020
Як приготувати буженину з індички? Учасник кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» і « Бог м’яса» Алік Мкртчян в новому пості в Instagram поділився секретами приготування цієї смакоти. Покроковий рецепт буженини з індички читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- стегно індички
- сіль і перець
- мелений мускатний горіх
- запашний перець
- сухий мелений часник
- курага
Приготування:
- Беремо стегно індички і вирізаємо кісточку (ми ж продаємо, вже без кісточки) і зайвий жир.
- Солимо, перчимо і додаємо решту спецій.
- Курагу розподіляємо по всій поверхні, і загортаємо в рулет.
- Зав’язуємо в декількох місцях, кулінарними нитками.
- Обертаємо щільно в 2–3 шари фольги, і ставимо в розігріту до 170 градусів духовку на 120 хвилин (2 години).
- За 15 хвилин до закінчення часу, потрібно відкрити фольгу і запікати до золотистої скоринки!
- Подавати можна в гарячому вигляді, як страву, і в холодному, як нарізану буженину.
Смачного!
Джерело: Instagram – chef_alik_mkrtchyan
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