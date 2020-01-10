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Торт «Три молока»: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)

10.01.2020

«Три молока» – це соковитий, ароматний і дуже смачний десерт родом із Мексики. Він являє собою масляний торт, просочений трьома видами молока. Як приготувати цей десерт? Покроковий рецепт десерту «Три молока» від переможця «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинського (Пави) читайте в матеріалі.

торт три молока

Інгредієнти: ⠀

  • згущене молоко – 100 г
  • молоко коров’яче – 200 мл
  • молоко кокосове – 150 мл
  • маскарпоне – 125 г
  • вершки 33% жирності – 200 мл
  • цукор ванільний
  • фрукти / ягоди – за бажанням 

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Інгредієнти для бісквіта:

  • борошно – 140 г
  • яйце – 5 шт.
  • цукор білий – 150 г
  • розпушувач – 6 г

Приготування:

  1. Починаємо випікати бісквіт. Відокремлюємо жовтки від білків.
  2. У жовтки всипаємо 75 г цукру і збиваємо на максимумі 5–7 хв., щоб вийшла густа біла маса.
  3. Потім окремо збиваємо білки на мінімумі. У міру того, як почнуть збільшуватися в об’ємі, збільшуємо швидкість і поступово всипаємо решту цукру, щоб вийшли повітряні піки.
  4. Потім акуратно, не поспішаючи, з’єднуємо 1/3 білків з жовтками.
  5. Далі просіваємо борошно і розпушувач в нашу повітряну масу, помішуючи акуратно знизу вгору, щоб вона вийшла без грудок.
  6. Після чого додаємо білки, що залишилися, і перемішуємо до гладкості та однорідності.
  7. Випікаємо 40–45 хв. за температури 175 градусів.
  8. Даємо готовому бісквіту трохи охолонути.
  9. Змішуємо молоко коров’яче, кокосове, згущене і доводимо до кипіння на повільному вогні, щоб розчинилося згущене молоко, і даємо охолонути.
  10. Збиваємо вершки і маскарпоне, додаємо ванільний цукор.
  11. Бісквіт ріжемо на шматочки 2 на 2 см і заливаємо просоченням зі згущеного молока.
  12. Покриваємо зверху кремом і відправляємо готовий десерт в холодильник на пару годин просочитися. Краще на ніч.

Незалежно від подачі, цей десерт буде смачний в будь-якій варіації. Можна приготувати як цілісним, так і в келиху, як я.

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Смачного!

Джерело: Instagram – pava_vb

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