Торт «Три молока»: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)
10.01.2020
«Три молока» – це соковитий, ароматний і дуже смачний десерт родом із Мексики. Він являє собою масляний торт, просочений трьома видами молока. Як приготувати цей десерт? Покроковий рецепт десерту «Три молока» від переможця «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинського (Пави) читайте в матеріалі.
Інгредієнти: ⠀
- згущене молоко – 100 г
- молоко коров’яче – 200 мл
- молоко кокосове – 150 мл
- маскарпоне – 125 г
- вершки 33% жирності – 200 мл
- цукор ванільний
- фрукти / ягоди – за бажанням
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Інгредієнти для бісквіта:
- борошно – 140 г
- яйце – 5 шт.
- цукор білий – 150 г
- розпушувач – 6 г
Приготування:
- Починаємо випікати бісквіт. Відокремлюємо жовтки від білків.
- У жовтки всипаємо 75 г цукру і збиваємо на максимумі 5–7 хв., щоб вийшла густа біла маса.
- Потім окремо збиваємо білки на мінімумі. У міру того, як почнуть збільшуватися в об’ємі, збільшуємо швидкість і поступово всипаємо решту цукру, щоб вийшли повітряні піки.
- Потім акуратно, не поспішаючи, з’єднуємо 1/3 білків з жовтками.
- Далі просіваємо борошно і розпушувач в нашу повітряну масу, помішуючи акуратно знизу вгору, щоб вона вийшла без грудок.
- Після чого додаємо білки, що залишилися, і перемішуємо до гладкості та однорідності.
- Випікаємо 40–45 хв. за температури 175 градусів.
- Даємо готовому бісквіту трохи охолонути.
- Змішуємо молоко коров’яче, кокосове, згущене і доводимо до кипіння на повільному вогні, щоб розчинилося згущене молоко, і даємо охолонути.
- Збиваємо вершки і маскарпоне, додаємо ванільний цукор.
- Бісквіт ріжемо на шматочки 2 на 2 см і заливаємо просоченням зі згущеного молока.
- Покриваємо зверху кремом і відправляємо готовий десерт в холодильник на пару годин просочитися. Краще на ніч.
Незалежно від подачі, цей десерт буде смачний в будь-якій варіації. Можна приготувати як цілісним, так і в келиху, як я.
Смачного!
Джерело: Instagram – pava_vb
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