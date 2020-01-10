«Три молока» – це соковитий, ароматний і дуже смачний десерт родом із Мексики. Він являє собою масляний торт, просочений трьома видами молока. Як приготувати цей десерт? Покроковий рецепт десерту «Три молока» від переможця «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинського (Пави) читайте в матеріалі.

Інгредієнти: ⠀

згущене молоко – 100 г

молоко коров’яче – 200 мл

молоко кокосове – 150 мл

маскарпоне – 125 г

вершки 33% жирності – 200 мл

цукор ванільний

фрукти / ягоди – за бажанням

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Інгредієнти для бісквіта:

борошно – 140 г

яйце – 5 шт.

цукор білий – 150 г

розпушувач – 6 г

Приготування:

Починаємо випікати бісквіт. Відокремлюємо жовтки від білків. У жовтки всипаємо 75 г цукру і збиваємо на максимумі 5–7 хв., щоб вийшла густа біла маса. Потім окремо збиваємо білки на мінімумі. У міру того, як почнуть збільшуватися в об’ємі, збільшуємо швидкість і поступово всипаємо решту цукру, щоб вийшли повітряні піки. Потім акуратно, не поспішаючи, з’єднуємо 1/3 білків з жовтками. Далі просіваємо борошно і розпушувач в нашу повітряну масу, помішуючи акуратно знизу вгору, щоб вона вийшла без грудок. Після чого додаємо білки, що залишилися, і перемішуємо до гладкості та однорідності. Випікаємо 40–45 хв. за температури 175 градусів. Даємо готовому бісквіту трохи охолонути. Змішуємо молоко коров’яче, кокосове, згущене і доводимо до кипіння на повільному вогні, щоб розчинилося згущене молоко, і даємо охолонути. Збиваємо вершки і маскарпоне, додаємо ванільний цукор. Бісквіт ріжемо на шматочки 2 на 2 см і заливаємо просоченням зі згущеного молока. Покриваємо зверху кремом і відправляємо готовий десерт в холодильник на пару годин просочитися. Краще на ніч.

Незалежно від подачі, цей десерт буде смачний в будь-якій варіації. Можна приготувати як цілісним, так і в келиху, як я.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Смачного!

Джерело: Instagram – pava_vb

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