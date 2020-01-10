Риба вважається корисним і дієтичним продуктом. Якщо додати до неї незвичайний соус, вийде справжній делікатес! Переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович розповів, як приготувати скумбрію з кремом із зеленого горошку, рожевим кус-кусом і соусом велюте. Покроковий рецепт знайдете в матеріалі.

Інгредієнти:

Скумбрія – 1 шт.

Морожений зелений горошок – 200 г

Вершки 20% – 100 мл

Чебрець – 20 г

Буряк – 1 шт.

Кус-кус – 0,25 пачки

Борошно – 20 г

Вершкове масло – 20 г

Коріандр мелений – 0,25 пачки

Сіль

Перець

Морква – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

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Приготування:

Скумбрію зачистити, відокремити філе. Замаринувати в перці, солі та тим’яні на 30-40 хвилин. Приготувати бульйон для соусу. Із залишків скумбрії видалити нутрощі та вирізати зябра. Промити під проточною водою. На великому вогні засмажити крупно нарізані моркву, цибулю і кілька зубчиків часнику, до золотистого кольору. Ввести підготовлені кістки і спустошену голову скумбрії, залити водою і поставити на годину для щільного бульйону. Процідити. Для соусу зробити Ру (обсмажити столову ложку борошна на вершковому маслі до легкого золотистого кольору). Постійно помішуючи ввести бульйон так, щоб вийшла консистенція киселю. Додати мелений коріандр, трохи лимонної цедри, сіль/перець за смаком. Проварити кілька хвилин. Процідити. Буряк перебити блендером (або пропустити через соковижималку). Додати води і проварити близько 10 хвилин. Процідити (знадобиться тільки буряковий бульйон). Довести до кипіння і залити кус-кус у співвідношенні 2:1. Додати трохи оливкового масла, сіль/перець/цукор. У каструлі на вершковому маслі трохи обсмажити горох. Додати вершки і протушкувати кілька хвилин. Перебити блендером до однорідної консистенції крему. Процідити через сито і довести до смаку (сіль, перець). Замариновану скумбрію закрутити у щільний волован. Зафіксувати ниткою і відправити в духовку, на 180 градусів, на 7-10 хвилин. Зверху покласти шматочок вершкового масла і чебрець. Готову рибу промокнути на серветці від зайвого жиру.

Смачного!

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