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Шоколадний трюфель від Катерини Великої

10.01.2020

Шоколад завжди був і залишається солоденьким на всі випадки життя. А шоколадний трюфель взагалі – поза конкуренцією. Покроковий рецепт цих смачних цукерок від фіналістки «МастерШеф»-5 Катерини Великої знайдете в матеріалі.

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Інгредієнти:

  • Чорний шоколад (мінімум 70% какао) – 250 г
  • Сливки (30%) – 125 мл
  • Вершкове масло – 50 г
  • Порошок какао – 50 г

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Приготування:

  1. З’єднати шоколад, вершки, масло і відправити на водяну баню.
  2. Поставити в холодильник на 3 години.
  3. Зачерпувати чайною ложкою трюфельну суміш і формувати невеликі кульки.
  4. Потім скачати кожну кульку долонею і обваляти в какао.
  5. Подавати з кавою.

Смачного!

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