Шоколад завжди був і залишається солоденьким на всі випадки життя. А шоколадний трюфель взагалі – поза конкуренцією. Покроковий рецепт цих смачних цукерок від фіналістки «МастерШеф»-5 Катерини Великої знайдете в матеріалі.

Інгредієнти:

Чорний шоколад (мінімум 70% какао) – 250 г

Сливки (30%) – 125 мл

Вершкове масло – 50 г

Порошок какао – 50 г

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Приготування:

З’єднати шоколад, вершки, масло і відправити на водяну баню. Поставити в холодильник на 3 години. Зачерпувати чайною ложкою трюфельну суміш і формувати невеликі кульки. Потім скачати кожну кульку долонею і обваляти в какао. Подавати з кавою.

Смачного!

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