Шоколадний трюфель від Катерини Великої
10.01.2020
Шоколад завжди був і залишається солоденьким на всі випадки життя. А шоколадний трюфель взагалі – поза конкуренцією. Покроковий рецепт цих смачних цукерок від фіналістки «МастерШеф»-5 Катерини Великої знайдете в матеріалі.
Інгредієнти:
- Чорний шоколад (мінімум 70% какао) – 250 г
- Сливки (30%) – 125 мл
- Вершкове масло – 50 г
- Порошок какао – 50 г
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Приготування:
- З’єднати шоколад, вершки, масло і відправити на водяну баню.
- Поставити в холодильник на 3 години.
- Зачерпувати чайною ложкою трюфельну суміш і формувати невеликі кульки.
- Потім скачати кожну кульку долонею і обваляти в какао.
- Подавати з кавою.
Смачного!
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