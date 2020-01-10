Як приготувати кокосове печиво? Своїм рецептом цієї смакоти поділилася суддя «МастерШеф»-9 Ліза Глінська. Вона переконана, що це печиво – безпрограшний варіант і зможе порадувати ваших гостей, навіть якщо ви ніколи до цього не готували. Покроковий рецепт приготування кокосового печива читайте в матеріалі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Інгредієнти:

кокосова стружка – 200 г

білок – 60 г (2 шт.)

цукрова пудра – 130 г

яблучне пюре або яблука, натерті на дрібній терці – 110 г

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Приготування:

Підготуйте яблуко. Якщо є час, запечіть його в мікрохвильовці або духовці, після чого використовуйте м’якоть. Якщо цього часу немає, то можна натерти яблуко на дрібній терці. З’єднайте яблучне пюре з білком. Додайте в пюре з білком кокосову стружку та цукрову пудру. Стружку я вибираю подрібніше. Вимішайте маси. Сформуйте невеликі конуси, розміром з волоський горіх. Випікайте в духовці, розігрітій до 160 – 165 градусів, до золотисто-коричневого кольору. У мене це займає від 20 – 25 хвилин. Зберігається кокосове печиво у герметично закритому контейнері або пакеті, щоб не пересохло.

Смачного!

Джерело: Instagram – lizaglinskaya

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