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Кокосове печиво: рецепт від Лізи Глінської

10.01.2020

Як приготувати кокосове печиво? Своїм рецептом цієї смакоти поділилася суддя «МастерШеф»-9 Ліза Глінська. Вона переконана, що це печиво безпрограшний варіант і зможе порадувати ваших гостей, навіть якщо ви ніколи до цього не готували. Покроковий рецепт приготування кокосового печива читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

  • кокосова стружка 200 г
  • білок 60 г (2 шт.)
  • цукрова пудра 130 г
  • яблучне пюре або яблука, натерті на дрібній терці   110 г

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Приготування:

  1. Підготуйте яблуко. Якщо є час, запечіть його в мікрохвильовці або духовці, після чого використовуйте м’якоть.
  2. Якщо цього часу немає, то можна натерти яблуко на дрібній терці.
  3. З’єднайте яблучне пюре з білком.
  4. Додайте в пюре з білком кокосову стружку та цукрову пудру. Стружку я вибираю подрібніше.
  5. Вимішайте маси. Сформуйте невеликі конуси, розміром з волоський горіх.
  6. Випікайте в духовці, розігрітій до 160165 градусів, до золотисто-коричневого кольору. У мене це займає від 2025 хвилин.
  7. Зберігається кокосове печиво у герметично закритому контейнері або пакеті, щоб не пересохло.

Смачного!

Джерело: Instagram lizaglinskaya

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