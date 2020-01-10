Кокосове печиво: рецепт від Лізи Глінської
10.01.2020
Як приготувати кокосове печиво? Своїм рецептом цієї смакоти поділилася суддя «МастерШеф»-9 Ліза Глінська. Вона переконана, що це печиво – безпрограшний варіант і зможе порадувати ваших гостей, навіть якщо ви ніколи до цього не готували. Покроковий рецепт приготування кокосового печива читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- кокосова стружка – 200 г
- білок – 60 г (2 шт.)
- цукрова пудра – 130 г
- яблучне пюре або яблука, натерті на дрібній терці – 110 г
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Приготування:
- Підготуйте яблуко. Якщо є час, запечіть його в мікрохвильовці або духовці, після чого використовуйте м’якоть.
- Якщо цього часу немає, то можна натерти яблуко на дрібній терці.
- З’єднайте яблучне пюре з білком.
- Додайте в пюре з білком кокосову стружку та цукрову пудру. Стружку я вибираю подрібніше.
- Вимішайте маси. Сформуйте невеликі конуси, розміром з волоський горіх.
- Випікайте в духовці, розігрітій до 160–165 градусів, до золотисто-коричневого кольору. У мене це займає від 20–25 хвилин.
- Зберігається кокосове печиво у герметично закритому контейнері або пакеті, щоб не пересохло.
Смачного!
Джерело: Instagram – lizaglinskaya
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