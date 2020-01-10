Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0PiAtLT4=

Булгур з куркою і овочами: рецепт від Володимира Троцького

10.01.2020

Булгур з куркою і овочами смачна, корисна і низькокалорійна страва. Ще одним його великим плюсом є швидке і просте приготування. Булгур покращує травлення, нормалізує кровообіг і зміцнює імунну систему. Покроковий рецепт булгура з куркою і овочами від суперфіналіста «МастерШеф»-7 Володимира Троцького читайте в матеріалі.

Булгур с курицей и овощами: рецепт от Владимира Троцкого

Інгредієнти:

  • куряча грудка 1 шт.
  • булгур 200 г
  • морква 1 шт.
  • цибуля 1 шт.
  • помідор 1 шт.
  • зелений перець 1 шт.
  • коріандр, бадьян, копчена паприка, чорний перець, кінза і сіль – за смаком
  • рослинна олія

Більше на тему: Кіш лорен з куркою

Інгредієнти для маринаду:

  • соєвий соус
  • гірчиця
  • коріандр

Приготування:

  1. Куряче філе розрізаємо великою соломкою і маринуємо мінімум 2 години, але краще 12 годин.
  2. Обсмажуємо грудку на грилі до рум’яної скоринки.
  3. На соняшниковій олії обсмажуємо цибулю, моркву, перець і збитий у блендері помідор.
  4. Всі спеції змелюємо у  кавомолці.
  5. Відварюємо булгур.
  6. З’єднуємо курку, булгур, овочі, сіль і тушкуємо до готовності.
  7. В кінці додаємо дрібно нарізану кінзу.

Смачного!

Джерело: Instagram vovatrozkii1

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Оля Полякова вирушила в тур Північною Америкою
Оля Полякова вирушила в тур Північною Америкою
Ігор Кондратюк відпочиває у Новій Зеландії
Ігор Кондратюк відпочиває у Новій Зеландії
Учасниця шоу «Х-фактор»-10 Юлія Бордунова народила дочку
Учасниця шоу «Х-фактор»-10 Юлія Бордунова народила дочку
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Джамала: про реп, молодих виконавців і майбутні колаборації
Джамала: про реп, молодих виконавців і майбутні колаборації
Олександр Кривошапко: Повернутися на «Х-фактор» дуже хвилююче
Олександр Кривошапко: Повернутися на «Х-фактор» дуже хвилююче
«Х-фактор»-10: Георгій Колдун поділився емоціями від суперфіналу
«Х-фактор»-10: Георгій Колдун поділився емоціями від суперфіналу
Оля Полякова та Настя Каменських заспівають дуетом
Оля Полякова та Настя Каменських заспівають дуетом
Підбірка виступів 5 прямого ефіру шоу «Х-фактор»
Підбірка виступів 5 прямого ефіру шоу «Х-фактор»

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить