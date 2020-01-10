Булгур з куркою і овочами: рецепт від Володимира Троцького
10.01.2020
Булгур з куркою і овочами – смачна, корисна і низькокалорійна страва. Ще одним його великим плюсом є швидке і просте приготування. Булгур покращує травлення, нормалізує кровообіг і зміцнює імунну систему. Покроковий рецепт булгура з куркою і овочами від суперфіналіста «МастерШеф»-7 Володимира Троцького читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- куряча грудка – 1 шт.
- булгур – 200 г
- морква – 1 шт.
- цибуля – 1 шт.
- помідор – 1 шт.
- зелений перець – 1 шт.
- коріандр, бадьян, копчена паприка, чорний перець, кінза і сіль – за смаком
- рослинна олія
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Інгредієнти для маринаду:
- соєвий соус
- гірчиця
- коріандр
Приготування:
- Куряче філе розрізаємо великою соломкою і маринуємо мінімум 2 години, але краще 12 годин.
- Обсмажуємо грудку на грилі до рум’яної скоринки.
- На соняшниковій олії обсмажуємо цибулю, моркву, перець і збитий у блендері помідор.
- Всі спеції змелюємо у кавомолці.
- Відварюємо булгур.
- З’єднуємо курку, булгур, овочі, сіль і тушкуємо до готовності.
- В кінці додаємо дрібно нарізану кінзу.
Смачного!
Джерело: Instagram – vovatrozkii1
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