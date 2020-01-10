Аджика — абхазька гостра приправа у вигляді пастоподібної маси. Переможець «МастерШеф»-9 Сергій Денисов точно знає, як приготувати її ідеально. Покроковий рецепт аджики читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

гострий перець — 1 кг

болгарський перець червоний — 0,5 кг

часник — 0,1 кг

кип’ячений оцет — 25 мл

сіль нейодована — 200 г

мелений коріандр — 1/2 ч. л.

скляні банки з кришками

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Приготування: ⠀

Промити і висушити перець. В ідеалі він повинен кілька днів полежати на протязі. Очищаємо від насіння. Через м’ясорубку з дрібною сіткою 3 — 4 рази прокрутити і додати всі спеції. Сіль додаємо в самому кінці! ⠀ Розкладаємо у банки.

Це не дуже гостра аджика, її можна намазувати на хліб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Смачного!

Джерело: Instagram — sergo_batumskij

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