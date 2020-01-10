Аджика: рецепт від Сергія Денисова
10.01.2020
Аджика — абхазька гостра приправа у вигляді пастоподібної маси. Переможець «МастерШеф»-9 Сергій Денисов точно знає, як приготувати її ідеально. Покроковий рецепт аджики читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- гострий перець — 1 кг
- болгарський перець червоний — 0,5 кг
- часник — 0,1 кг
- кип’ячений оцет — 25 мл
- сіль нейодована — 200 г
- мелений коріандр — 1/2 ч. л.
- скляні банки з кришками
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Приготування: ⠀
- Промити і висушити перець. В ідеалі він повинен кілька днів полежати на протязі.
- Очищаємо від насіння.
- Через м’ясорубку з дрібною сіткою 3—4 рази прокрутити і додати всі спеції. Сіль додаємо в самому кінці! ⠀
- Розкладаємо у банки.
Це не дуже гостра аджика, її можна намазувати на хліб.
Смачного!
Джерело: Instagram — sergo_batumskij
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