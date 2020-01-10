Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0PiAtLT4=

Аджика: рецепт від Сергія Денисова

10.01.2020

Аджика абхазька гостра приправа у вигляді пастоподібної маси. Переможець «МастерШеф»-9 Сергій Денисов точно знає, як приготувати її ідеально. Покроковий рецепт аджики читайте в матеріалі.

аджика

Інгредієнти:

  • гострий перець 1 кг
  • болгарський перець червоний 0,5 кг
  • часник 0,1 кг
  • кип’ячений оцет 25 мл
  • сіль нейодована 200 г
  • мелений коріандр 1/2 ч. л.
  • скляні банки з кришками

Більше на тему: Аджика: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)

Приготування: ⠀

  1. Промити і висушити перець. В ідеалі він повинен кілька днів полежати на протязі.
  2. Очищаємо від насіння.
  3. Через м’ясорубку з дрібною сіткою 34 рази прокрутити і додати всі спеції. Сіль додаємо в самому кінці! ⠀
  4. Розкладаємо у банки.

Це не дуже гостра аджика, її можна намазувати на хліб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Смачного!

Джерело: Instagram sergo_batumskij

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Оля Полякова вирушила в тур Північною Америкою
Оля Полякова вирушила в тур Північною Америкою
Ігор Кондратюк відпочиває у Новій Зеландії
Ігор Кондратюк відпочиває у Новій Зеландії
Учасниця шоу «Х-фактор»-10 Юлія Бордунова народила дочку
Учасниця шоу «Х-фактор»-10 Юлія Бордунова народила дочку
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Джамала: про реп, молодих виконавців і майбутні колаборації
Джамала: про реп, молодих виконавців і майбутні колаборації
Олександр Кривошапко: Повернутися на «Х-фактор» дуже хвилююче
Олександр Кривошапко: Повернутися на «Х-фактор» дуже хвилююче
«Х-фактор»-10: Георгій Колдун поділився емоціями від суперфіналу
«Х-фактор»-10: Георгій Колдун поділився емоціями від суперфіналу
Оля Полякова та Настя Каменських заспівають дуетом
Оля Полякова та Настя Каменських заспівають дуетом
Підбірка виступів 5 прямого ефіру шоу «Х-фактор»
Підбірка виступів 5 прямого ефіру шоу «Х-фактор»

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить