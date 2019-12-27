Швейцарська меренга «Ялинки» від Лізи Глінської
27.12.2019
Ніжний повітряний крем з білків, збитих з цукром, називають меренгою. Цей десерт часто використовують для прикрашання арт-кондитери. Покроковий рецепт приготування швейцарської меренги від судді «МастерШеф»-9 Лізи Глінської знайдете в матеріалі.
Інгредієнти:
- Яєчний білок — 90 г
- Цукор — 180 г
- Подрібнені фісташки
- Сублімовані ягоди
- Кокосова стружка
- Журавлина або курага
- Коричневий цукор
- Цукати
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Приготування:
- Змішати в мисці цукор і білок.
- Поставити миску на парову баню, щоб вона не торкалась води.
- Помішувати масу, щоб вона нагрівалася рівномірно.
- Температура білка не повинна перевищувати 60 градусів. Білок повинен бути добре гарячим, а кристали цукру в ньому практично повністю розчинитися.
- Збивати білок вінчиком до стійких піків. Для цього можна скористатися комбайном або ручним міксером.
- Взяти кондитерський мішок і круглу насадку діаметром від 10 до 14 мм або фігурну «зірка».
- Наповнити мішок масою для меренги і відсадити на пергамент або силіконовий килимок ялинки. Їх можна присипати подрібненими горіхами, коричневим цукром, дрібно нарізаними сухофруктами, кокосовою стружкою, сублімованими ягодами.
- Поставити меренги сушитися у духовку за температури 90 градусів на 1–1,5 години.
- Ялинки після охолодження краще перекласти в герметичний контейнер або упакувати, так вони не відсиріють.
Смачного!
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