Ніжний повітряний крем з білків, збитих з цукром, називають меренгою. Цей десерт часто використовують для прикрашання арт-кондитери. Покроковий рецепт приготування швейцарської меренги від судді «МастерШеф»-9 Лізи Глінської знайдете в матеріалі.

Інгредієнти:

Яєчний білок — 90 г

Цукор — 180 г

Подрібнені фісташки

Сублімовані ягоди

Кокосова стружка

Журавлина або курага

Коричневий цукор

Цукати

Більше на тему: Равіолі з коропом від Івана Мілановича

Приготування:

Змішати в мисці цукор і білок. Поставити миску на парову баню, щоб вона не торкалась води. Помішувати масу, щоб вона нагрівалася рівномірно. Температура білка не повинна перевищувати 60 градусів. Білок повинен бути добре гарячим, а кристали цукру в ньому практично повністю розчинитися. Збивати білок вінчиком до стійких піків. Для цього можна скористатися комбайном або ручним міксером. Взяти кондитерський мішок і круглу насадку діаметром від 10 до 14 мм або фігурну «зірка». Наповнити мішок масою для меренги і відсадити на пергамент або силіконовий килимок ялинки. Їх можна присипати подрібненими горіхами, коричневим цукром, дрібно нарізаними сухофруктами, кокосовою стружкою, сублімованими ягодами. Поставити меренги сушитися у духовку за температури 90 градусів на 1 – 1,5 години. Ялинки після охолодження краще перекласти в герметичний контейнер або упакувати, так вони не відсиріють.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ