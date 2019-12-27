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Швейцарська меренга «Ялинки» від Лізи Глінської

27.12.2019

Ніжний повітряний крем з білків, збитих з цукром, називають меренгою. Цей десерт часто використовують для прикрашання арт-кондитери. Покроковий рецепт приготування швейцарської меренги від судді «МастерШеф»-9 Лізи Глінської знайдете в матеріалі.

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Інгредієнти:

  • Яєчний білок — 90 г
  • Цукор — 180 г
  • Подрібнені фісташки
  • Сублімовані ягоди
  • Кокосова стружка
  • Журавлина або курага
  • Коричневий цукор
  • Цукати

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Приготування:

  1. Змішати в мисці цукор і білок.
  2. Поставити миску на парову баню, щоб вона не торкалась води.
  3. Помішувати масу, щоб вона нагрівалася рівномірно.
  4. Температура білка не повинна перевищувати 60 градусів. Білок повинен бути добре гарячим, а кристали цукру в ньому практично повністю розчинитися.
  5. Збивати білок вінчиком до стійких піків. Для цього можна скористатися комбайном або ручним міксером.
  6. Взяти кондитерський мішок і круглу насадку діаметром від 10 до 14 мм або фігурну «зірка».
  7. Наповнити мішок масою для меренги і відсадити на пергамент або силіконовий килимок ялинки. Їх можна присипати подрібненими горіхами, коричневим цукром, дрібно нарізаними сухофруктами, кокосовою стружкою, сублімованими ягодами.
  8. Поставити меренги сушитися у духовку за температури 90 градусів на 11,5 години.
  9. Ялинки після охолодження краще перекласти в герметичний контейнер або упакувати, так вони не відсиріють.

Смачного!

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