Понад 11 років суперфіналіст шоу «МастерШеф»-9 Руслан Лучков в образі Лоліти Амбер працює актором травесті-шоу. Через артистизм і високу швидкысть роботи на кухні як тільки учасники його не називали: комбайн, електровіник, маленький торнадо. У свою чергу, переможець проєкту Сергій Денисов помітив, що в Руслані більше мужності, ніж у деяких хлопців-аматорів. Який шлях пройшов один із найяскравіших та найепатажніших учасників шоу «МастерШеф»-9 Руслан Лучков – дивіться в нашій фотодобірці.

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