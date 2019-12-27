Переможець 9 сезону «МастерШеф» Сергій Денисов від випуску до випуску дивував суддів. Єдина складність на шляху до суперфіналу для нього полягала у боротьбі із самим собою. Кулінар прийшов на проєкт, щоб втілити свою мрію – перемогти і поїхати навчатися в Le Cordon Bleu. Уже зовсім скоро Сергій вирушить до Парижа, і ми будемо стежити за його перемогами в кулінарній школі. Який шлях пройшов переможець шоу «МастерШеф»-9 Сергій Денисов – дивіться в нашій фотодобірці.



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