Кожен з аматорів пройшов довгий і тернистий шлях на «МастерШеф»-9. Суперфіналістку кулінарного шоу Лілю Сорокіну більшість учасників вважають сильною дівчиною, природженим лідером і пробивною, мов локомотив, особистістю. Сама ж Ліля прийшла на проєкт щоб кардинально змінити своє життя. Шлях суперфіналістки «МастерШеф»-9 дивіться в нашій фотодобірці.





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