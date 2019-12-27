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Фотопідбірка: шлях суперфіналістки Лілі Сорокіної на проєкті «МастерШеф»-9

27.12.2019

Кожен з аматорів пройшов довгий і тернистий шлях на «МастерШеф»-9. Суперфіналістку кулінарного шоу Лілю Сорокіну більшість учасників вважають сильною дівчиною, природженим лідером і пробивною, мов локомотив, особистістю. Сама ж Ліля прийшла на проєкт щоб кардинально змінити своє життя. Шлях суперфіналістки «МастерШеф»-9 дивіться в нашій фотодобірці.


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