Суддя «МастерШеф» Тетяна Литвинова розповіла, як готувати ідеальний чизкейк «Нью-Йорк». Також Тетяна запропонувала оригінально прикрасити десерт свіжою лохиною та кандурином — кондитерським золотом.

Інгредієнти:

Інгредієнти для начинки:

Спосіб приготування:

У чаші блендера подрібніть печиво, додайте цукор та розтоплене вершкове масло.

Викладіть отриману масу в форму діаметром 23-24 см, застелену пергаментом, і розрівняйте. Поставте в холодильник на 30 хвилин.

Якщо у вас крем чіз, то з’єднайте його за допомогою міксера з цукром і борошном, перемішуючи не більше двох хвилин. Якщо сир — використовуйте для цього фудпроцессор або блендер з чашею, поки не отримаєте однорідну масу без грудочок.

Потім в отриману масу, продовжуючи перемішувати, додайте яйця по одному. Перемішуйте не більше 30 секунд. Потім додайте окремо збиті вершки і ваніль із цедрою. З’єднайте лопаткою до однорідності.

Дістаньте нижній корж з холодильника і вилийте сирну масу зверху. Злегка постукайте формою по поверхні столу вгору-вниз, але не з боку в бік.

Поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин, потім зменшіть температуру до 120 градусів та випікайте ще 60-90 хвилин.

Сметану, цукор і ваніль з’єднайте і вилийте на приготований гарячий чізкейк. Поставте в духовку ще на 15 хвилин.

Після того як дістанете з духовки, проведіть тильною стороною ножа між формою і чизкейком, доходячи до дна форми. Таким чином після охолодження він не потріскається по краях, а збереже ідеальну форму зверху.