Суддя «МастерШеф»-9 Ліза Глінська поділилася рецептом імбирного пряника, щоб і ви могли радувати себе цією смачною стравою. Покроковий рецепт імбирного пряника знайдете в матеріалі.

Інгредієнти:

Тісто:

Айсинг:

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Приготування:

У сотейник засипати 100 г цукру. Довести до стану темно-коричневої карамелі.

Зняти з вогню, залити окріп.

Додати 150 г цукру, вершкове масло і мед, поставити на слабкий вогонь, щоб цукор повністю розчинився.

Зняти з вогню. Залишити масу на 10 хвилин, щоб вона трохи охолола, додати соду, перемішати.

Додати жовтки. Температура не повинна перевищувати 60 градусів, інакше вийде карамельний омлет.

Гвоздику, бодян і кардамон пробити за допомогою комбайну з ножами і просіяти від великих шматочків.

У чашу комбайна засипати борошно, туди ж залити підготовлену карамельну масу, додати порошок кориці, імбиру, бодяну, кардамону, гвоздики.

Замісити тісто, обернути його харчовою плівкою і прибрати в холодильник на 12 годин.

Тісто дістати з холодильника. Розкатати лист завтовшки 0,8 – 1 см. Вирізати формочки. Викласти на пергамент.

Випікати за температури 175 градусів 12 – 15 хвилин.

Після випікання злегка притиснути пряники деком, щоб верхня частина пряника вийшла гладкою та її було зручно розписувати.

Готуємо айсинг. З’єднати в чаші комбайна цукрову пудру, білок і лимонний фреш, перемішати. Заправити айсингом кондитерський мішок. Розмалювати пряник, як підкаже фантазія.