Шоколадний бісквіт від Єлизавети Глінської
24.12.2019
Шоколадний бісквіт порадує і ласунів, і тих, хто полюбляє смачно поїсти. Суддя «МастерШеф»-9 Єлизавета Глінська поділилася рецептом цього десерту. Покроковий рецепт знайдете в матеріалі.
Інгредієнти:
- Яйця — 3 шт.
- Жовток — 3 шт.
- Цукор — 90 г
- Борошно — 90 г
- Какао-порошок — 15 г
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Приготування:
- Збити яйця і жовтки з цукром до появи густої піни. Виходить повітряна піна, але зі слабкими нестійкими піками.
- Через сито, в кілька прийомів, ввести борошно з какао-порошком. Вмішувати сухі інгредієнти потрібно делікатно, лопаткою, щоб зберегти легкість.
- Як тільки все борошно зволожиться, перекласти масу в форму «кільце» діаметром 16 см. Якщо це роз’ємна форма з дном, можна попередньо дно і стінки змастити тонким шаром вершкового масла і присипати борошном. Якщо це металеве кільце, його нічим змащувати не потрібно.
- Випікати бісквіт у розігрітій до 160—165 градусів духовці 30—35 хвилин. Краще перевірити дерев’яною шпажкою.
- Повністю остиглий бісквіт дістати з форми. Якщо обернути остиглий бісквіт харчовою плівкою і залишити за кімнатної температури на 10—12 годин, то при розрізанні на коржі він не буде кришитися.
Смачного!
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