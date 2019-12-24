Олів’є від Єлизавети Глінської
24.12.2019
Олів’є їдять в основному на Новий рік, і готують його стільки, щоб наїлися всі! Суддя «МастерШеф»-9 Єлизавета Глінська поділилася рецептом олів’є до святкого столу. Покроковий рецепт знайдете в матеріалі.
Інгредієнти:
- Картопля
- Морква
- Яйця
- Яловичий язик
- Цибуля маринована
- Огірок свіжий
- Огірок солоний
- Горошок (за бажанням)
- Кріп (за бажанням)
- Сіль
- Чорний перець
- Майонез домашній
Маринад для цибулі:
- Цибуля — 2 шт.
- Цукор — 1 ч. л.
- Сіль — 1/2 ч. л.
- Оцет — 1 ст. л.
- Рослинна олія — 2 ст. л.
Домашній майонез:
- Жовток — 2 шт.
- Гірчиця — 1 ст. л.
- Рафінована олія — 250 мл
- Лимонний сік або столовий оцет — 1 ст. л.
- Сіль
Більше на тему: Імбирний пряник від Єлизавети Глінської
Приготування:
- Нарізати цибулю дрібним кубиком, додати сіль, цукор, оцет, олію.
- Накрити плівкою і прибрати в холодильник мінімум на 30 хвилин.
- Сік злити. Додати мариновану цибулю в салат.
- Збити блендером жовтки з гірчицею. Вони повинні стати світлими і злегка збільшитися в об’ємі.
- Тепер тонкою цівкою повільно додати олію і продовжити збивати.
- Коли текстура стане гладкою і стійкою, довести до смаку, додати сіль і оцет, перець (за бажанням).
- Картоплю, моркву, загорнути у фольгу і запікати в духовці за температури 190 градусів.
- Овочі та язик нарізати кубиком, заправити майонезом, довести до смаку, посолити, поперчити.
Смачного!
Більше на тему: Качка в пиві від Єлизавети Глінської
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4gLS0+DQo=
PCEtLSA8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2PiAtLT4=
Х-фактор: останні новини
Антон Вельбой: Після «Х-фактора» буду активно випускати свої хіти!
ZBSband святкують свій перший солд-аут
Олег Винник повернувся на сцену «Х-фактора»: Наче й не розлучалися
Шлях на проєкті Антона Вельбоя
Народна премія: хто виграв квитки на прямий ефір «Х-фактора»?
Народна премія: кого глядачі визнали непереможним суддею?
«Ми дуже сумуємо»: Олег Винник влаштував концерт у фіналі «Х-фактора»
Сергій Бабкін: про «Х-фактор», творчість та сімейні цінності
Номери учасників «Х-фактор»-10 для голосування