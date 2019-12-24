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Олів’є від Єлизавети Глінської

24.12.2019

Олів’є їдять в основному на Новий рік, і готують його стільки, щоб наїлися всі! Суддя «МастерШеф»-9 Єлизавета Глінська поділилася рецептом олів’є до святкого столу. Покроковий рецепт знайдете в матеріалі.

Salad closeup cold green white pea snack

Інгредієнти:

  • Картопля
  • Морква
  • Яйця
  • Яловичий язик
  • Цибуля маринована
  • Огірок свіжий
  • Огірок солоний
  • Горошок (за бажанням)
  • Кріп (за бажанням)
  • Сіль
  • Чорний перець
  • Майонез домашній

Маринад для цибулі:

  • Цибуля — 2 шт.
  • Цукор — 1 ч. л.
  • Сіль — 1/2 ч. л.
  • Оцет — 1 ст. л.
  • Рослинна олія — ​​2 ст. л.

Домашній майонез:

  • Жовток — 2 шт.
  • Гірчиця — 1 ст. л.
  • Рафінована олія — ​​250 мл
  • Лимонний сік або столовий оцет — 1 ст. л.
  • Сіль

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Приготування:

  1. Нарізати цибулю дрібним кубиком, додати сіль, цукор, оцет, олію.
  2. Накрити плівкою і прибрати в холодильник мінімум на 30 хвилин.
  3. Сік злити. Додати мариновану цибулю в салат.
  4. Збити блендером жовтки з гірчицею. Вони повинні стати світлими і злегка збільшитися в об’ємі.
  5. Тепер тонкою цівкою повільно додати олію і продовжити збивати.
  6. Коли текстура стане гладкою і стійкою, довести до смаку, додати сіль і оцет, перець (за бажанням).
  7. Картоплю, моркву, загорнути у фольгу і запікати в духовці за температури 190 градусів.
  8. Овочі та язик нарізати кубиком, заправити майонезом, довести до смаку, посолити, поперчити.

Смачного!

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