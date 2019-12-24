Олів’є їдять в основному на Новий рік, і готують його стільки, щоб наїлися всі! Суддя «МастерШеф»-9 Єлизавета Глінська поділилася рецептом олів’є до святкого столу. Покроковий рецепт знайдете в матеріалі.

Інгредієнти:

Картопля

Морква

Яйця

Яловичий язик

Цибуля маринована

Огірок свіжий

Огірок солоний

Горошок (за бажанням)

Кріп (за бажанням)

Сіль

Чорний перець

Майонез домашній

Маринад для цибулі:

Цибуля — 2 шт.

Цукор — 1 ч. л.

Сіль — 1/2 ч. л.

Оцет — 1 ст. л.

Рослинна олія — ​​2 ст. л.

Домашній майонез:

Жовток — 2 шт.

Гірчиця — 1 ст. л.

Рафінована олія — ​​250 мл

Лимонний сік або столовий оцет — 1 ст. л.

Сіль

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Приготування:

Нарізати цибулю дрібним кубиком, додати сіль, цукор, оцет, олію. Накрити плівкою і прибрати в холодильник мінімум на 30 хвилин. Сік злити. Додати мариновану цибулю в салат. Збити блендером жовтки з гірчицею. Вони повинні стати світлими і злегка збільшитися в об’ємі. Тепер тонкою цівкою повільно додати олію і продовжити збивати. Коли текстура стане гладкою і стійкою, довести до смаку, додати сіль і оцет, перець (за бажанням). Картоплю, моркву, загорнути у фольгу і запікати в духовці за температури 190 градусів. Овочі та язик нарізати кубиком, заправити майонезом, довести до смаку, посолити, поперчити.

Смачного!

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