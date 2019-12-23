«МастерШеф»-9: найкращі образи Володимира Ярославського (фотодобірка)
23.12.2019
Вже цієї п’ятниці, 27 грудня, в ефірі телеканалу СТБ відбудеться грандіозний суперфінал «МастерШеф»-9! У 18 епізоді трійка найкращих аматорів України змагатимуться за ім’я переможця і головний приз. Також ми дізнаємося пікантні подробиці життя учасників, які залишилися за кадром. Ну, а поки ми чекаємо новий випуск, пропонуємо подивитися добірку найкращих образів Володимира Ярославського.
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