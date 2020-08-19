Беф бургиньон, или говядина по-бургундски — это традиционное блюдо французской кухни, которое готовится из тушеных, слегка обжаренных кусочков говядины в густом винном соусе на бульоне. Всю эту вкуснятину приправляют чесноком, луком, морковью и грибами. Пошаговый рецепт от победителя «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинского (Павы) читайте в материале.

Ингредиенты:

говядина(лопаточная часть) — 600 г

бекон (сырокопченый) — 120 г

масло оливковое — 0,5 ст. л.

морковь — 225 г

лук репчатый — 1 шт.

чеснок — 1 зубчик

коньяк — 50 мл

вино красное полусладкое — 400 мл

бульон (курино-говяжий) — 1 стакан

томатная паста — 1 ч. л.

тимьян — 2 веточки

сливочное масло — 2 ст. л.

мука — 1 ст. л.

грибы (шампиньоны) — 250 г

соль, перец — по вкусу

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Приготовление:

Обжариваем бекон, чтобы растопился лишний жир. Убираем его в сторону, а в этом жире обжариваем говядину до золотистого цвета со всех сторон, предварительно нарезав ее кусочками 3 на 3 см (помыть и высушить бумажным полотенцем). Добавляем томатную пасту и продолжаем жарить около 5 минут. Добавляем грибы, лук, морковь (нарезанные так же), мелко нарубленный чеснок и коньяк. Заливаем красным вином, затем доливаем бульон так, чтобы мясо было чуть-чуть покрыто жидкостью. На отдельной сковороде прогреваем муку на сливочном масле и перекладываем в наше мясо с овощами. Перемешиваем и заливаем вино вместе с тимьяном. В конце добавляем бекон. Доводим содержимое до кипения,затем закрываем крышкой и тушим на самом медленном огне 2—2,5 часа.

«Я держал ровно 2,5 часа.Получается просто невероятный соус и нежное мясо», — советует Пава.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Приятного аппетита!

Источник: Instagram pava_vb

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