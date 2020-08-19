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Беф бургиньон: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)

19.08.2020

Беф бургиньон, или говядина по-бургундски — это традиционное блюдо французской кухни, которое готовится из тушеных, слегка обжаренных кусочков говядины в густом винном соусе на бульоне. Всю эту вкуснятину приправляют чесноком, луком, морковью и грибами. Пошаговый рецепт от победителя «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинского (Павы) читайте в материале.

Беф бургиньон

Ингредиенты: 

  • говядина(лопаточная часть) — 600 г
  • бекон (сырокопченый) — 120 г
  • масло оливковое — 0,5 ст. л.
  • морковь — 225 г
  • лук репчатый — 1 шт.
  • чеснок — 1 зубчик
  • коньяк — 50 мл
  • вино красное полусладкое — 400 мл
  • бульон (курино-говяжий) — 1 стакан
  • томатная паста — 1 ч. л.
  • тимьян — 2 веточки
  • сливочное масло — 2 ст. л.
  • мука — 1 ст. л.
  • грибы (шампиньоны) — 250 г
  • соль, перец — по вкусу

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Приготовление: 

  1. Обжариваем бекон, чтобы растопился лишний жир.
  2. Убираем его в сторону, а в этом жире обжариваем говядину до золотистого цвета со всех сторон, предварительно нарезав ее кусочками 3 на 3 см (помыть и высушить бумажным полотенцем).
  3. Добавляем томатную пасту и продолжаем жарить около 5 минут.
  4. Добавляем грибы, лук, морковь (нарезанные так же), мелко нарубленный чеснок и коньяк.
  5. Заливаем красным вином, затем доливаем бульон так, чтобы мясо было чуть-чуть покрыто жидкостью.
  6. На отдельной сковороде прогреваем муку на сливочном масле и перекладываем в наше мясо с овощами.
  7. Перемешиваем и заливаем вино вместе с тимьяном. 
  8. В конце добавляем бекон.
  9. Доводим содержимое до кипения,затем закрываем крышкой и тушим на самом медленном огне 2—2,5 часа.

«Я держал ровно 2,5 часа.Получается просто невероятный соус и нежное мясо», — советует Пава.

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Приятного аппетита!

Источник: Instagram pava_vb

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