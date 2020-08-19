Беф бургиньон: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)
19.08.2020
Беф бургиньон, или говядина по-бургундски — это традиционное блюдо французской кухни, которое готовится из тушеных, слегка обжаренных кусочков говядины в густом винном соусе на бульоне. Всю эту вкуснятину приправляют чесноком, луком, морковью и грибами. Пошаговый рецепт от победителя «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинского (Павы) читайте в материале.
Ингредиенты:
- говядина(лопаточная часть) — 600 г
- бекон (сырокопченый) — 120 г
- масло оливковое — 0,5 ст. л.
- морковь — 225 г
- лук репчатый — 1 шт.
- чеснок — 1 зубчик
- коньяк — 50 мл
- вино красное полусладкое — 400 мл
- бульон (курино-говяжий) — 1 стакан
- томатная паста — 1 ч. л.
- тимьян — 2 веточки
- сливочное масло — 2 ст. л.
- мука — 1 ст. л.
- грибы (шампиньоны) — 250 г
- соль, перец — по вкусу
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Приготовление:
- Обжариваем бекон, чтобы растопился лишний жир.
- Убираем его в сторону, а в этом жире обжариваем говядину до золотистого цвета со всех сторон, предварительно нарезав ее кусочками 3 на 3 см (помыть и высушить бумажным полотенцем).
- Добавляем томатную пасту и продолжаем жарить около 5 минут.
- Добавляем грибы, лук, морковь (нарезанные так же), мелко нарубленный чеснок и коньяк.
- Заливаем красным вином, затем доливаем бульон так, чтобы мясо было чуть-чуть покрыто жидкостью.
- На отдельной сковороде прогреваем муку на сливочном масле и перекладываем в наше мясо с овощами.
- Перемешиваем и заливаем вино вместе с тимьяном.
- В конце добавляем бекон.
- Доводим содержимое до кипения,затем закрываем крышкой и тушим на самом медленном огне 2—2,5 часа.
«Я держал ровно 2,5 часа.Получается просто невероятный соус и нежное мясо», — советует Пава.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram pava_vb
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