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Красное филе сибаса с пряным соусом и тартаром из авокадо: рецепт от Руслана Шилина

18.08.2020

Сибас очень вкусная рыба, которую еще называют морским волком и лавраком в Греции. Как приготовить филе сибаса? Своим рецептом приготовления красного филе сибаса с пряным соусом и тартаром из авокадо поделился участник «МастерШеф»-9 Руслан Шилин. Пошаговый рецепт приготовления читайте в материале.

сибас филе

Ингредиенты:

  • сибас 1 шт.
  • свекла 1 шт.
  • желток 3 шт.
  • масло сливочное (80%) 120 г
  • сок лимона 3 ст. л.
  • авокадо 1 шт.
  • зеленое яблоко (среднее) 1/2
  • перец чили по вкусу
  • тимьян лимонный 2 веточки
  • розмарин 2 веточки
  • соль по вкусу

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Приготовление:

  1. Снять филе с рыбы, зачистить от костей.
  2. Параллельно очистить свеклу, натереть ее на мелкой терке и выжать свекольный фреш.
  3. Замариновать зачищенное филе сибаса в свекольном фреше с солью и лимонным соком на 3040 мин.
  4. Очищаем авокадо и яблоко, нарезаем кубиком 0.5 × 0.5 см.
  5. Измельчаем перец чили и смешиваем все ингредиенты.
  6. Заправляем солью и лимонным соком.
  7. В миске смешиваем желтки с 1 ст. л. лимонного сока, ставим на паровую баню и, постоянно помешивая венчиком добавляем 2 веточки измельченного на листочки лимонного тимьяна.
  8. Доводим соус до консистенции сметаны (20%).
  9. Снимаем с паровой бани соус и добавляем мягкое, но охлажденное масло.
  10. Возвращаем на паровую баню еще на 1 мин. и постоянно помешиваем.
  11. Снимаем соус с бани, помешивая еще 1 мин. Солим по вкусу. Подавать теплым.
  12. Филе сибаса просушиваем бумажным полотенцем и жарим на сливочном масле (60 г) с розмарином, шкуркой вниз, сверху поливая горячим маслом.
  13. Доводим сибас до золотистой корочки с одной стороны, не переворачивая. Если филе слишком толстое, можно довести до готовности в духовке.
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