Красное филе сибаса с пряным соусом и тартаром из авокадо: рецепт от Руслана Шилина
18.08.2020
Сибас – очень вкусная рыба, которую еще называют морским волком и лавраком в Греции. Как приготовить филе сибаса? Своим рецептом приготовления красного филе сибаса с пряным соусом и тартаром из авокадо поделился участник «МастерШеф»-9 Руслан Шилин. Пошаговый рецепт приготовления читайте в материале.
Ингредиенты:
- сибас – 1 шт.
- свекла – 1 шт.
- желток – 3 шт.
- масло сливочное (80%) – 120 г
- сок лимона – 3 ст. л.
- авокадо – 1 шт.
- зеленое яблоко (среднее) – 1/2
- перец чили – по вкусу
- тимьян лимонный – 2 веточки
- розмарин – 2 веточки
- соль – по вкусу
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Приготовление:
- Снять филе с рыбы, зачистить от костей.
- Параллельно очистить свеклу, натереть ее на мелкой терке и выжать свекольный фреш.
- Замариновать зачищенное филе сибаса в свекольном фреше с солью и лимонным соком на 30–40 мин.
- Очищаем авокадо и яблоко, нарезаем кубиком 0.5 × 0.5 см.
- Измельчаем перец чили и смешиваем все ингредиенты.
- Заправляем солью и лимонным соком.
- В миске смешиваем желтки с 1 ст. л. лимонного сока, ставим на паровую баню и, постоянно помешивая венчиком добавляем 2 веточки измельченного на листочки лимонного тимьяна.
- Доводим соус до консистенции сметаны (20%).
- Снимаем с паровой бани соус и добавляем мягкое, но охлажденное масло.
- Возвращаем на паровую баню еще на 1 мин. и постоянно помешиваем.
- Снимаем соус с бани, помешивая еще 1 мин. Солим по вкусу. Подавать теплым.
- Филе сибаса просушиваем бумажным полотенцем и жарим на сливочном масле (60 г) с розмарином, шкуркой вниз, сверху поливая горячим маслом.
- Доводим сибас до золотистой корочки с одной стороны, не переворачивая. Если филе слишком толстое, можно довести до готовности в духовке.
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