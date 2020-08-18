Сибас – очень вкусная рыба, которую еще называют морским волком и лавраком в Греции. Как приготовить филе сибаса? Своим рецептом приготовления красного филе сибаса с пряным соусом и тартаром из авокадо поделился участник «МастерШеф»-9 Руслан Шилин. Пошаговый рецепт приготовления читайте в материале.

Ингредиенты:

сибас – 1 шт.

свекла – 1 шт.

желток – 3 шт.

масло сливочное (80%) – 120 г

сок лимона – 3 ст. л.

авокадо – 1 шт.

зеленое яблоко (среднее) – 1/2

перец чили – по вкусу

тимьян лимонный – 2 веточки

розмарин – 2 веточки

соль – по вкусу

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Приготовление:

Снять филе с рыбы, зачистить от костей. Параллельно очистить свеклу, натереть ее на мелкой терке и выжать свекольный фреш. Замариновать зачищенное филе сибаса в свекольном фреше с солью и лимонным соком на 30 – 40 мин. Очищаем авокадо и яблоко, нарезаем кубиком 0.5 × 0.5 см. Измельчаем перец чили и смешиваем все ингредиенты. Заправляем солью и лимонным соком. В миске смешиваем желтки с 1 ст. л. лимонного сока, ставим на паровую баню и, постоянно помешивая венчиком добавляем 2 веточки измельченного на листочки лимонного тимьяна. Доводим соус до консистенции сметаны (20%). Снимаем с паровой бани соус и добавляем мягкое, но охлажденное масло. Возвращаем на паровую баню еще на 1 мин. и постоянно помешиваем. Снимаем соус с бани, помешивая еще 1 мин. Солим по вкусу. Подавать теплым. Филе сибаса просушиваем бумажным полотенцем и жарим на сливочном масле (60 г) с розмарином, шкуркой вниз, сверху поливая горячим маслом. Доводим сибас до золотистой корочки с одной стороны, не переворачивая. Если филе слишком толстое, можно довести до готовности в духовке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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