Сезон тыквы в разгаре! Что может быть лучше, чем попробовать приготовить крем-суп в духовке? Это не только вкусно, но и полезно! Особенно в сезон, когда организм требует дополнительных витаминов. Участник кулинарного проекта «МастерШеф» Иван Миланович поделился рецептом замечательного тыквенного крем-супа. Подробности в материале.

Больше по теме: Суп-пюре из запеченных огурцов и молодых кабачков с мятой и лаймом: рецепт от Ивана Милановича

Иван Миланович советует не варить овощи, а запекать их. Как утверждает повар, так вкус получается очень насыщенным, сладким, с легкой карамельной корочкой и ярким цветом.

Также тыкву можно дополнить своими любимыми овощами или фруктами! Например, болгарский перец и яблоко. Для пряного запаха и вкуса нужно добавить немного специй: чеснок, розмарин, тимьян, черный перец, мускатный орех и чуть-чуть корицы. А в качестве изюминки можно использовать горсть миндальных орехов и тыквенных семечек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Больше по теме: Тыквенный суп: рецепт от Владимира Ярославского

Все запеченные ингредиенты нужно перебить со стаканом овощного бульона, процедить через сито, довести по вкусу солью и перцем. Для контраста можно добавить немного лимонного сока.

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ