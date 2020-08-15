Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0PiAtLT4=

Тыквенный крем-суп

15.08.2020

Сезон тыквы в разгаре! Что может быть лучше, чем попробовать приготовить крем-суп в духовке? Это не только вкусно, но и полезно! Особенно в сезон, когда организм требует дополнительных витаминов. Участник кулинарного проекта  «МастерШеф»  Иван Миланович поделился рецептом замечательного тыквенного крем-супа. Подробности в материале. 

мастершеф рецепт

Больше по теме: Суп-пюре из запеченных огурцов и молодых кабачков с мятой и лаймом: рецепт от Ивана Милановича

Иван Миланович советует не варить овощи, а запекать их. Как утверждает повар, так вкус получается очень насыщенным, сладким, с легкой карамельной корочкой и ярким цветом. 

Также тыкву можно дополнить своими любимыми овощами или фруктами! Например, болгарский перец и яблоко. Для пряного запаха и вкуса нужно добавить немного специй: чеснок, розмарин, тимьян, черный перец, мускатный орех и чуть-чуть корицы. А в качестве изюминки можно использовать горсть миндальных орехов и тыквенных семечек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Больше по теме: Тыквенный суп: рецепт от Владимира Ярославского

Все запеченные ингредиенты нужно перебить со стаканом овощного бульона, процедить через сито, довести по вкусу солью и перцем. Для контраста можно добавить немного лимонного сока. 

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить