Каре ягненка В переводе с разных языков мира, каре ягненка обозначается как бараньи ребрышки. Это первосортная часть тушки, которую обычно готовят и подают целым куском, состоящим из 7—8 ребер. Как приготовить нежнейшее каре ягненка рассказал победитель «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский (Пава). Пошаговый рецепт приготовления каре ягненка с сельдереем пюре читайте в материале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ингредиенты для каре:

каре ягненка — 200 г

тимьян — 1 веточка

розмарин — 1 веточка

чеснок — 2 зубчика

горчица — 1 ч. л.

сливочное и оливковое масло — для жарки

соль, перец — по вкусу

Ингредиенты для пюре:

корень сельдерея — 600 г

молоко — 0.5 л

сливочное масло — 25 г

соль — по вкусу

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Приготовление каре ягненка:

Мясо зачищаем. Солим и перчим. Обжариваем на оливковой масле с одной стороны 40—60 секунд. После этого добавляем к нему чеснок, тимьян, розмарин и сливочное масло. Продолжаем жарить дальше примерно 40 секунд, поливая сверху ароматным маслом, чтобы насытить каре вкусом. Затем смазываем каре горчицей и ставим, в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 8—10 минут. Достаем и даем мясу отдохнуть 5 минут. После чего можно резать на ребрышки.

«Сельдереевое пюре готовится не сложнее обычного картофельного, но оно гораздо полезнее, интереснее и вкуснее. Попробовав раз, вы захотите приготовить его еще и еще», — рассказал Вадим.

Приготовление сельдереевого пюре:

Корень сельдерея моем, очищаем от кожуры и нарезать средними кубиками, примерно 3×3 см. В сотейник вливаем молоко, добавляем сельдерей, масло, соль и варим под крышкой до мягкости (готовности). Если молока останется слишком много, немного слейте. Взбиваем погружным блендером до кремового состояния. Подавайте сельдереевое пюре горячим, по желанию можно немного посыпать нарезанным зеленым луком и натертым пармезаном.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram pava_vb

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