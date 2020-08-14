Каре ягненка с сельдереевым пюре: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)
Каре ягненка В переводе с разных языков мира, каре ягненка обозначается как бараньи ребрышки. Это первосортная часть тушки, которую обычно готовят и подают целым куском, состоящим из 7—8 ребер. Как приготовить нежнейшее каре ягненка рассказал победитель «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский (Пава). Пошаговый рецепт приготовления каре ягненка с сельдереем пюре читайте в материале.
Ингредиенты для каре:
- каре ягненка — 200 г
- тимьян — 1 веточка
- розмарин — 1 веточка
- чеснок — 2 зубчика
- горчица — 1 ч. л.
- сливочное и оливковое масло — для жарки
- соль, перец — по вкусу
Ингредиенты для пюре:
- корень сельдерея — 600 г
- молоко — 0.5 л
- сливочное масло — 25 г
- соль — по вкусу
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Приготовление каре ягненка:
- Мясо зачищаем. Солим и перчим.
- Обжариваем на оливковой масле с одной стороны 40—60 секунд.
- После этого добавляем к нему чеснок, тимьян, розмарин и сливочное масло. Продолжаем жарить дальше примерно 40 секунд, поливая сверху ароматным маслом, чтобы насытить каре вкусом.
- Затем смазываем каре горчицей и ставим, в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 8—10 минут.
- Достаем и даем мясу отдохнуть 5 минут.
- После чего можно резать на ребрышки.
«Сельдереевое пюре готовится не сложнее обычного картофельного, но оно гораздо полезнее, интереснее и вкуснее. Попробовав раз, вы захотите приготовить его еще и еще», — рассказал Вадим.
Приготовление сельдереевого пюре:
- Корень сельдерея моем, очищаем от кожуры и нарезать средними кубиками, примерно 3×3 см.
- В сотейник вливаем молоко, добавляем сельдерей, масло, соль и варим под крышкой до мягкости (готовности).
- Если молока останется слишком много, немного слейте.
- Взбиваем погружным блендером до кремового состояния.
- Подавайте сельдереевое пюре горячим, по желанию можно немного посыпать нарезанным зеленым луком и натертым пармезаном.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram pava_vb