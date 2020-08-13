Блюдо из дикой утки сегодня можно смело назвать экзотическим блюдом, ведь надо быть настоящим охотником, чтобы поймать эту птицу. Однако мясо дикой утки менее жирное, чем у ее домашних родственников. Своим рецептом приготовления филе дикой утки с яблочным пюре и персиковым соусом поделился участник «МастерШеф»-9 Руслан Шилин. Пошаговый рецепт приготовления читайте в материале.

Ингредиенты:

Приготовление:

Зачищаем утиное филе от остатков перьев и «малого филе». На коже делаем надрезы в виде решетки.

Смешиваем сахар и соль в пропорции 1: 1. В готовый сухой маринад отправляем филе на 30 – 40 мин.

В сотейник наливаем красное вино, ставим на умеренный огонь и добавляем предварительно зачищенные и нарезанные кубиком яблоки. Варим яблоки, пока они не станут мягкими.

Сливаем вино и перебиваем погружным блендером до однородности. Доводим до вкуса. Пюре может быть кисловатым, но в общей картине вкус блюда будет замечательным.

Смываем с филе маринад, обсушиваем. Кладем на немного разогретую сковородку кожицей вниз и вытапливаем жир из-под кожицы при t 40 – 50 °C.

После вытопки жира добавляем веточку розмарина и обжариваем на среднем огне до полной готовности.

К остаткам обжарки утки в сковороде добавляем воду и 50 мл белого вина и томим еще 1 – 1.5 мин.

Добавляем нарезанные ломтиками персики, томим, пока они не станут совсем мягкими.

Массу перетираем через сито и возвращаем на сковородку. Масса должна быть по консистенции, как жирные 30% сливки.

Затягиваем соус холодным сливочным маслом при постоянном помешивании.

Процеживаем через сито и 4 слоя марли.