Шакшука: рецепт от Владимира Ярославского
11.08.2020
Шакшука – блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лукa и приправ. Эта вкуснятина входит в кухню Израиля, большинства арабских стран и Азербайджана. Своим рецептом поделился судья «МастерШеф»-9 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт приготовления шакшуки читайте в материале.
Ингредиенты:
- перец белый – 2 шт.
- лук репчатый большой –1 шт.
- томаты без кожи – 3 больших
- чеснок – пару зубков
- соль – пару щепоток
- черный молотой перец, душистый
- зира и кориандр молотые – 0,5 ч. л.
- оливковое масло для подачи и жарки
Приготовление:
- Режем лук мелким кубиком и обжариваем до прозрачного цвета на масле.
- Добавляем нарезанный крупно белый перец, обжариваем немного, затем добавляем рубленный чеснок и еще слегка обжариваем.
- Добавляем уже измельченные томаты, соль, перец и тушим до состояния соуса, чтобы вышла «кислота», минут 15–20.
- В конце добавляем зиру и кориандр, доводим до вкуса.
- Прямо в сковородке делаем углубления, добавляем 3 яйца.
- Чуть их подсаливаем, накрываем крышкой и тушим пару минут. Белок яиц в идеале должен стать белым и плотным, но еще оставаться похожим на желе.
Приятного аппетита!
Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova
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